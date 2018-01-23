У берегов Австралии найден «подводный Мордор»
Специалисты из Абердинского университета (Шотландия) при поддержке австралийских коллег вели поиски нефти в акватории южного побережья Австралии. Применив метод трехмерного сейсмического отражения, ученые открыли вулканическую область, сформированную лавой около 35 миллионов лет назад. В общей сложности на глубине около 250 метров было найдено 26 древних потоков лавы шириной до 15 километров и длиной 34 километра вместе с вулканами высотой до 625 метров.
Нанеся эти объекты на карту, геологи отметили сходство с иллюстрациями из романа Толкина «Властелина колец»: подводный ландшафт напоминает зловещий Мордор.
Важность открытия также состоит в тестировании передового метода подводной визуализации. Более двух третей вулканической активности на Земле происходит под водой. Исследование этих процессов особенно важно для понимания вулканизма, но подводные вулканы с трудом поддаются изучению из-за своего расположения. Применение трехмерного сейсмического отражения легко решает эту задачу.
Австралия является одним из наиболее интересных регионов для изучения: например, с севера на юг материк пронизан цепью вулканов возрастом до 33 миллионов лет.