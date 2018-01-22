Специалисты воссоздали лицо древнегреческой девушки
В центральной Греции находится пещера Теопетра, подарившая много научных открытий. Во время палеолита, мезолита, неолита и других древних исторических периодов в ней непрерывно, на протяжении 130 000 лет, жили люди. Раскопки здесь ведутся с 1993 года; среди прочего в пещере были обнаружены человеческие останки.
Специалисты установили, что они принадлежали девушке. Она получила имя Авги, что в переводе означает «рассвет». Ее останки относятся к периоду перехода людей этого региона от кочевничества к оседлой жизни.
Основываясь на структуре костей, Авги могло быть 15 лет, но состояние ее зубов скорее характерно для 18-летнего подростка. Для того, чтобы воссоздать ее лицо, была собрана команда, включающая эндокринолога, ортопеда, невролога, патологоанатома и радиолога. Руководил исследованием шведский археолог и специалист по реконструкциям внешности Оскар Нильссон (Oscar Nilsson). Скулы, брови, подбородок и другие черты лица были воссозданы при помощи томографии и компьютерного моделирования, а для цвета кожи и глаз были использованы общие сведения о жителях этого региона.
Оскар Нильссон является ведущим специалистом в своей области. В его портфолио — десятки работ, в том числе другой древнегреческий подросток, 11-летняя девушка по имени Миртис (вторая фотография в галерее вверху), которая умерла в Афинах около 430 г. до н.э. во время бушевавшей тогда эпидемии тифа. Авги «старше» Миртис на 6500 лет, и результаты обеих работ показывают, как изменилась внешность древних греков. Если черты лица Авги — не слишком женственные, то Миртис похожа на современных девочек-подростков.
Среди других успешных реконструкций Нильссона — древняя перуанская королева.