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Текст: Юдиджит Баттачарджи Фото: Линн Джонсон
22 января 2018 в 18:59

Из окна кухни Эшли Олдридж, 19-летней матери двоих детей, был хорошо виден железнодорожный переезд, расположенный метрах в ста от ее дома на колесах в Оберне, штат Иллинойс.

Мужчину в инвалидной коляске она заметила, когда, закончив кормить малышей, стала мыть посуду. В какой-то момент, подняв глаза от раковины, Олдридж увидела, что коляска как вкопанная стоит на переезде — застряла. Человек звал на помощь, но мотоцикл, а потом две машины проехали мимо.

Олдридж выскочила на улицу. Раздался сигнал приближающегося поезда и лязг опускающегося шлагбаума, Эшли, как была, босиком, бросилась к переезду. От поезда, несшегося со скоростью 125 километров в час, ее отделяло меньше километра. Олдридж попыталась сдвинуть коляску с места — безрезультатно. Тогда она схватила мужчину под мышки, чтобы приподнять, — тоже не получилось. Поезд, громыхая, приближался. Олдридж последним невероятным усилием выдернула мужчину из коляски, и они рухнули на насыпь. Через несколько мгновений поезд снес инвалидную коляску, еще с километр тащил по рельсам обломки.

Человека, которого Олдридж спасла тем сентябрьским днем 2015 года, она не знала. Ее героический поступок — пример того, что ученые называют крайним альтруизмом. Это свойство человеческой натуры, проявляющееся в самоотверженных действиях, направленных на помощь посторонним людям с риском для собственной жизни. Неудивительно, что многие из таких героев работают в сферах, где готовность рисковать жизнью — часть профессии. Однако и среди людей самых обычных профессий есть те, кого отличает крайний альтруизм.

  • Добро и зло с научной точки зрения

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
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