2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю
Специалисты из Всемирной метеорологической организации, Национального управления океанических и атмосферных исследований, Института Годдарда NASA и других научных учреждений изучают климатические изменения, происходящие на планете. По итогам 2017 года была в очередной раз зафиксирована тенденция глобального потепления.
Самым жарким за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1880 года, остается 2016 год: к этому времени температура поверхности Земли поднялась на 1,1 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой (конец XIX века). В 2017 и 2015 году показатели оказались одинаковыми: на 0,9 °C теплее. Эти данные верны в масштабах всей планеты, различаясь по регионам. Наибольший рост температур происходит в ее северной части.
Среднегодовая температура верхнего слоя мирового океана стремительно растет на протяжении последних пяти лет, и в 2017 году она достигла очередного максимума.
Росгидрометцентр еще не подвел климатические итоги года, но даже данные за декабрь демонстрируют устойчивое потепление. В течение всего месяца на европейской территории царила необычно теплая погода.
Средние температуры воздуха за месяц превзошли нормы на 2−6 °C, войдя во всех федеральных округах России в первую десятку самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений. В Москве средняя температура воздуха в декабре составляла 0 °C, что на +6.1 °C выше нормы. В течение месяца не было ни одного дня с температурой ниже нормы, и три раза устанавливались новые суточные максимумы.
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