Эпоха, когда не было GPS: в интернете появился атлас 1587 года
Американский специалист в области искусства Дэвид Рамси (David Rumsey) с 80-х годов собирает старинные карты. В 1996 году он начал оцифровку своей коллекции, насчитывающей более 150 000 редких карт XVI — XXI веков: настенных, карманных, рукописных, детских, морских и других. В 2016 году появился сайт, на котором в открытый доступ было выложено 67000 карт в высоком разрешении.
Самые древние экспонаты датированы 1550 годом. Наполнение сайта материалами продолжается. Недавно здесь был опубликован рукописный атлас мира, созданный в 1587 году. Его разработал картограф Урбано Монти, родившийся и живший в Милане. Атлас, состоящий из 60 страниц, подробно и с красочными иллюстрациями описывает территории, известные европейцам XVI века.
«Уникальный документ объединяет науку, искусство и историю», — отмечает Рамси. Карта была создана в азимутальной проекции, с центром на Северном полюсе, но для оцифровки специалисты пересобрали страницы так, как если бы атлас был создан в проекции Меркатора, распространенной в наше время. Узнайте об искажениях на привычных нам картах.