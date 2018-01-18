  • Эпоха, когда не было GPS: в интернете появился атлас 1587 года
    Фото: Davidrumsey.com
  • Эпоха, когда не было GPS: в интернете появился атлас 1587 года
    Фото: Davidrumsey.com
Наука

Эпоха, когда не было GPS: в интернете появился атлас 1587 года

430 лет назад в Милане был создан атлас мира, который ныне считается самым подробным среди карт того времени. Недавно уникальный документ был оцифрован и выложен в Сеть.
Анастасия Баринова
18 января 2018 в 19:59
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Американский специалист в области искусства Дэвид Рамси (David Rumsey) с 80-х годов собирает старинные карты. В 1996 году он начал оцифровку своей коллекции, насчитывающей более 150 000 редких карт XVI — XXI веков: настенных, карманных, рукописных, детских, морских и других. В 2016 году появился сайт, на котором в открытый доступ было выложено 67000 карт в высоком разрешении.

Самые древние экспонаты датированы 1550 годом. Наполнение сайта материалами продолжается. Недавно здесь был опубликован рукописный атлас мира, созданный в 1587 году. Его разработал картограф Урбано Монти, родившийся и живший в Милане. Атлас, состоящий из 60 страниц, подробно и с красочными иллюстрациями описывает территории, известные европейцам XVI века.

«Уникальный документ объединяет науку, искусство и историю», — отмечает Рамси. Карта была создана в азимутальной проекции, с центром на Северном полюсе, но для оцифровки специалисты пересобрали страницы так, как если бы атлас был создан в проекции Меркатора, распространенной в наше время. Узнайте об искажениях на привычных нам картах.

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