Крупнейшая в мире подводная пещера найдена в Мексике
Открытие совершили ученые из объединения Underwater Exploration Group во время экспедиции Great Maya Aquifer Project. Проект объединяет археологов, биологов, фотографов и дайверов. Исследуя пещеры Сак-Актун (Sac Actun) и Дос Охос (Dos Ojos), специалисты обнаружили, что они соединены между собой.
Сак-Актун («Белая пещера») изучается с 1987 года. Пещеры были знаковым местом для индейцев майя, населявших эти территорию. Здесь археологи нашли фрагменты наскальных рисунков, жилищ и лестниц, керамику и другие артефакты, а также останки людей и животных. Спелеологи же изучали протяженность этого «подводного царства». В 2007 году благодаря открытию туннелей к Сак-Актуну была присоединена соседняя пещерная система Nohoch Nah Chich, в 2011 году размер увеличился за счет пещеры Aktun Hu, и в результате общий размер Белой пещеры составил 259,5 км. Она стала соперничать с 270-километровой Окс-Бель-Ха (Ox Bel Ha), также расположенной на полуострове Юкатан. Обе они занимали первые строчки в списке крупнейших в мире подводных пещер.
В январе 2018 года появился однозначный лидер: после 10-месячной экспедиции исследователи обнаружили место соединения Сак-Актуна с Дос Охос, достигающей 84 километров в длину. С учетом туннелей общая протяженность системы составляет 347 километров. Выходы из обеих пещер находятся на севере полуострова, неподалеку от города Тулум. Средняя глубина системы Сак-Актун — около 20 метров (глубина самых мелких секций не превышает двух метров, самых глубоких — 100 метров).
В североамериканском штате Кентукки находится самая крупная пещерная система в мире — Мамонтова. Общая длина ее изученных участков превышает 650 км, но многие из ее коридоров до сих пор не обследованы.
Специалисты не исключают, что размер Сак-Актуна снова будет пересмотрен: теперь экспедиция сосредоточила усилия на поиске других туннелей, соединяющих Белую пещеру с небольшими соседними. Узнайте о самой глубокой подводной пещере в России.