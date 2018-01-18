Наука

10 новых изумительных животных 2017 года

Отважные зоологи не покладая рук описывают новые виды животных, расширяя наши знания о биоразнообразии планеты. Журнал «Батрахоспермум» рассказывает о фаворитах 2017 года.
Журнал «Батрахоспермум»
18 января 2018 в 14:21
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  • Nasikabatrachus bhupathi
    Nasikabatrachus bhupathi
    Фото: Jegath Janani/Alytes

Nasikabatrachus bhupathi — неожиданно появившийся родственник пурпурной лягушки (N. sahyadrensis), которая настолько своеобразна, что относится к отдельному от всех остальных бесхвостых амфибий семейству Nasikabatrachidae. Теперь их в семействе два таких реликтовых чудика. Оба востроносы, мелкоглазы, полнотелы, но новый вид не такой пурпурный. Также имеются отличия в размере, скелете и вокализации. Насикабатрахусы обитают в Западных Гатах (Индия), брачный период у них происходит в разное время: у пурпурной лягушки — с мая по август, а у новенькой — с октября по декабрь.

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Фото: Daniel Kronauer, Munetoshi Maruyama

Nymphister kronaueri — жук-карапузик из Коста-Рики, который путешествует на кочевом муравье Eciton mexicanum, прикрепляясь челюстями к стебельку между его грудью и брюшком. Вы, наверное, даже не поняли, что задняя часть этого муравья — вовсе не брюшко, а хитрый жук. Настоящее брюшко виднеется под ним. Подобного способа мимикрии и транспорта энтомологи прежде никогда не наблюдали.

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Фото: Momoko Igawa, Makoto Kato/PLoS ONE

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