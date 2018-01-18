10 новых изумительных животных 2017 года
Nasikabatrachus bhupathi — неожиданно появившийся родственник пурпурной лягушки (N. sahyadrensis), которая настолько своеобразна, что относится к отдельному от всех остальных бесхвостых амфибий семейству Nasikabatrachidae. Теперь их в семействе два таких реликтовых чудика. Оба востроносы, мелкоглазы, полнотелы, но новый вид не такой пурпурный. Также имеются отличия в размере, скелете и вокализации. Насикабатрахусы обитают в Западных Гатах (Индия), брачный период у них происходит в разное время: у пурпурной лягушки — с мая по август, а у новенькой — с октября по декабрь.
Фото: Daniel Kronauer, Munetoshi Maruyama
Nymphister kronaueri — жук-карапузик из Коста-Рики, который путешествует на кочевом муравье Eciton mexicanum, прикрепляясь челюстями к стебельку между его грудью и брюшком. Вы, наверное, даже не поняли, что задняя часть этого муравья — вовсе не брюшко, а хитрый жук. Настоящее брюшко виднеется под ним. Подобного способа мимикрии и транспорта энтомологи прежде никогда не наблюдали.
Фото: Momoko Igawa, Makoto Kato/PLoS ONE
Diogenes heteropsammicola — единственный известный рак-отшельник, который раковине моллюска в качестве домика предпочел коралл. Обычно в симбиозе с кораллами Heterocyathus и Heteropsammia участвуют червячки сипункулиды, но как оказалось, такой же симбиоз может возникать у коралла и с раком-отшельником из пролива Осима у одноименного японского острова. Рак носит коралл с собой, переворачивает в случае опрокидывания, не давая погибнуть, а коралл служит ему уютным и постоянным домиком, растущим вместе с жильцом.
Фото: Frank-Glaw
Geckolepis megalepis — пятый вид ящериц гекколеписов, которые считают, что отбрасывать хвостик при опасности — слишком банально, и вместо этого сбрасывают чешую. У этого новичка с севера Мадагаскара самые крупные чешуи среди всех известных гекконов, и отпадают они исключительно легко — достаточно малейшего прикосновения хищника. Сбросив чешую, геккон несколько недель отсиживается голышом в убежище, пока не вырастает новая.
Фото: JOCQUE, Merlijn et al. / European Journal of Taxonomy
Ocyale ghost — паук-волк, живущий только на белопесчаном пляже озера Матседрой на северо-западе Мадагаскара. Видовое имя «призрак» паук получил, потому что напоминает своим белой окраской призрака. Этот крупный паук может достигать 20 см; он ведет ночной образ жизни и питается такими же белобрысыми кузнечиками, хотя иногда не стесняется загрызть и представителей своего вида, что для пауков-волков нехарактерно.
О других видах животных, описанных в 2017 году, можно прочитать в материале журнала «Батрахоспермум».