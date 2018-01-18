Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
Метеор, пролетевший над Средним Западом, был столь ярким, что его видели не только в Мичигане, Иллинойсе, Огайо, Индиане и Миссури, но также в Пенсильвании (Северо-Восток США) и канадской провинции Онтарио. Объект распался на части приблизительно на высоте 30 км, поэтому до поверхности Земли долетели крохотные фрагменты максимальной массой 50 г. Появление огненного шара сопровождалось громким хлопком. Событие зафиксировали не только камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы, но и аппаратура NASA. Диаметр небесного тела составлял около 90 см. Оно перемещалось «с очень невысокой скоростью: 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с)», — отметили эксперты NASA. Мощность взрыва достигала 100 т в тротиловом эквиваленте.
Траекторию падения космического тела ученым удалось установить на основании наблюдений очевидцев.в среднем на Землю каждый месяц падает два суперболида. Год назад в этом же районе пролетал другой метеор, но значительно менее мощный: взрыв оценен на уровне 10 т в тротиловом эквиваленте.