  • Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
    Фото: unlimitednews/Instagram
  • Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
    Фото: kbvisions/Instagram
  • Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
    Фото: kbvisions/Instagram
  • Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
    Фото: kbvisions/Instagram
Наука

Мощный взрыв метеора в небе над США: видео

В ночь на 17 января жители нескольких штатов США увидели необыкновенно яркий метеор. Небесное тело раскололось, войдя в плотные слои атмосферы. Ученые NASA рассчитали мощность взрыва в тротиловом эквиваленте.
Анастасия Баринова
18 января 2018 в 14:32
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Метеор, пролетевший над Средним Западом, был столь ярким, что его видели не только в Мичигане, Иллинойсе, Огайо, Индиане и Миссури, но также в Пенсильвании (Северо-Восток США) и канадской провинции Онтарио. Объект распался на части приблизительно на высоте 30 км, поэтому до поверхности Земли долетели крохотные фрагменты максимальной массой 50 г. Появление огненного шара сопровождалось громким хлопком. Событие зафиксировали не только камеры наружного наблюдения и видеорегистраторы, но и аппаратура NASA. Диаметр небесного тела составлял около 90 см. Оно перемещалось «с очень невысокой скоростью: 45,06 тыс. км/ч (12,52 тыс. м/с)», — отметили эксперты NASA. Мощность взрыва достигала 100 т в тротиловом эквиваленте.

Траекторию падения космического тела ученым удалось установить на основании наблюдений очевидцев.

  • Мощный взрыв метеора в небе над США: видео
    Фото: NASA Meteor Watch
Метеор признан суперболидом: яркость таких небесных тел уступает Солнцу, но превосходит Луну. Это не такое уж редкое явление: в среднем на Землю каждый месяц падает два суперболида. Год назад в этом же районе пролетал другой метеор, но значительно менее мощный: взрыв оценен на уровне 10 т в тротиловом эквиваленте.

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