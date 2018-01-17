Как в небе появляются облачные замки
На снимке — кучевое облако, принявшее форме огромного столпа. Облака этого типа могут возникать и в холодных, и в теплых воздушных массах в циклонах и антициклонах. Высота их нижней границы зависит от влажности приземного воздуха: чем суше — тем она выше. Существует множество видов кучевых облаков, в том числе высококучевые; к ним и относится вертикальный облачный массив, снятый в 2016 году одним из астронавтов 48-й экспедиции МКС.
Высококучевые облака состоят из переохлажденных капелек воды радиусом 5−7 мкм с колебаниями от 3 до 24 мкм. Образуются они в 2−6 километрах над земной поверхностью. При конвекции воздуха на подобной высоте за счет сильного вертикального движения воздуха, обычно связанного с грозами, возникают так называемые кучевые башенковидные облака (лат. Cumulus castellanus). Название происходит от слова castle, означающего «замок», поскольку внешне они напоминают зубчатые башни средневековых сооружений. Кстати: посмотрите на облака в форме волн.