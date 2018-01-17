  • Как в небе появляются облачные замки
    Фото: NASA Earth Observatory
  • Как в небе появляются облачные замки
    Фото: Merikanto/Wikipedia
  • Как в небе появляются облачные замки
    Фото: Wikipedia
Наука

Как в небе появляются облачные замки

Один из снимков, сделанных с борта Международной космической станции, показывает исполинскую облачную «башню», сформировавшееся над Багамами.
Анастасия Баринова
17 января 2018 в 13:57

На снимке — кучевое облако, принявшее форме огромного столпа. Облака этого типа могут возникать и в холодных, и в теплых воздушных массах в циклонах и антициклонах. Высота их нижней границы зависит от влажности приземного воздуха: чем суше — тем она выше. Существует множество видов кучевых облаков, в том числе высококучевые; к ним и относится вертикальный облачный массив, снятый в 2016 году одним из астронавтов 48-й экспедиции МКС.

Высококучевые облака состоят из переохлажденных капелек воды радиусом 5−7 мкм с колебаниями от 3 до 24 мкм. Образуются они в 2−6 километрах над земной поверхностью. При конвекции воздуха на подобной высоте за счет сильного вертикального движения воздуха, обычно связанного с грозами, возникают так называемые кучевые башенковидные облака (лат. Cumulus castellanus). Название происходит от слова castle, означающего «замок», поскольку внешне они напоминают зубчатые башни средневековых сооружений. Кстати: посмотрите на облака в форме волн.

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