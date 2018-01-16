Самый тугой узел на свете: рекорд Гиннесса
Рекордно маленькое молекулярное «кружево» было создано в январе 2017 года учеными из лаборатории Манчестерского университета. Им удалось соединить три молекулярные цепочки в единую структуру из четырех петель. Нить из 192 атомов пересекает саму себя аж восемь раз, притом что размер узелка — всего 20 нанометров.
Химик Дэвид Ли, руководивший экспериментами, поясняет, что молекулярные нити очень и очень тонкие: «Взять их за кончики и связать, как обувные шнурки, нельзя. Чтобы удержать их в пространстве, понадобились ионы металла. Молекулярные нити обвивались вокруг ионов, пересекаясь между собой в нужных местах — совсем как во время вязания, а их концы соединились под действием химического катализатора».
Молекула, полученная профессором Ли и его коллегами, числится в книге рекордов Гиннесса как самая тугая и плотная структура в форме узла на свете. Однако это далеко единственный «наноузел» в истории: первый из них создал французский химик Жан-Пьер Соважем в 1989 году. Выглядел узелок вот так.