Наука

Самый тугой узел на свете: рекорд Гиннесса

В лабораториях можно создавать молекулярные структуры, которых не существует в природе — и, очевидно, самую запутанную из них создали в Соединенном Королевстве.
Николай Кулапов
16 января 2018 в 12:18
419
  • Самый тугой узел на свете: рекорд Гиннесса
    Фото: manchester.ac.uk

Рекордно маленькое молекулярное «кружево» было создано в январе 2017 года учеными из лаборатории Манчестерского университета. Им удалось соединить три молекулярные цепочки в единую структуру из четырех петель. Нить из 192 атомов пересекает саму себя аж восемь раз, притом что размер узелка — всего 20 нанометров.


Химик Дэвид Ли, руководивший экспериментами, поясняет, что молекулярные нити очень и очень тонкие: «Взять их за кончики и связать, как обувные шнурки, нельзя. Чтобы удержать их в пространстве, понадобились ионы металла. Молекулярные нити обвивались вокруг ионов, пересекаясь между собой в нужных местах — совсем как во время вязания, а их концы соединились под действием химического катализатора».

  • Самый тугой узел на свете: рекорд Гиннесса
    Фото: Chemistry at The University of Manchester / youtube.com
«Некоторые полимеры вроде паутины могут быть вдвое прочнее стали, — утверждает профессор. — Так что плетение узлов из молекулярных цепочек может привести нас к новым поколениям легких, сверхпрочных и гибких полимеров — а те приходятся в строительстве и производстве одежды. Например, бронежилеты делают из кевлара, который состоит из молекулярных прутьев, расположенных параллельно. Однако, перекрестья из полимерных цепочек могут образовывать более плотные материалы».

Молекула, полученная профессором Ли и его коллегами, числится в книге рекордов Гиннесса как самая тугая и плотная структура в форме узла на свете. Однако это далеко единственный «наноузел» в истории: первый из них создал французский химик Жан-Пьер Соважем в 1989 году. Выглядел узелок вот так.

  • Самый тугой узел на свете: рекорд Гиннесса
    Кристаллическая структура молекулярного трилистника с двумя ионами меди (I), синтезированная в лаборатории Жан-Пьера Соважа. Фото: wikipedia.org

Тоже интересно

Паук бинтует сломанную ногу паутиной: видео

Обсудить
СМИ2
Ученые определили верный признак скорой смерти у женщин
Ученые определили верный признак скорой смерти у женщин
Тоже интересно
Наноснеговик добывает водород из воды
Наноснеговик добывает водород из воды
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад
Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад