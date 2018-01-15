  • «Моя история похожа на старую сказку»: Джейн Гудолл и ее шимпанзе
    Первые открытия, которые привлекли внимание НГО, не были сняты на пленку. Джейн Гудолл не любила, когда ее фотографируют, но согласилась на съемки ради финансирования своих исследований. Фото: Getty Images
  • «Моя история похожа на старую сказку»: Джейн Гудолл и ее шимпанзе
    Флинт родился уже после прибытия Джейн в Гомбе. Благодаря ему у нее появилась возможность наблюдать за развитием шимпанзе, а также наладить с ними физический контакт, что сегодня не считается приемлемым. Фото: Хуго ван Лавик, National Geographic Creative
  • Фотограф перед камерой
    Фотограф перед камерой
    Хуго — на этом снимке наслаждающийся сигарой на дереве в Гомбе — был перфекционистом, к большому неудовольствию Джейн. Каким бы необычным ни было поведение шимпанзе, ван Лавик отказывался снимать, если ему не нравилось освещение. Ища новые методы съемки, Хуго рассыпал песок с пляжа у кормушки в Гомбе, чтобы от него отражался свет на морды шимпанзе. В конце концов Джейн удалось раздобыть для Хуго камеру Super 8, с помощью которой он мог снимать обезьян в любой момент независимо от освещения. Фото: Институт Джейн Гудолл
Наука

«Моя история похожа на старую сказку»: Джейн Гудолл и ее шимпанзе

Она была ученым-первопроходцем, которая прославилась, изучая шимпанзе. Недавно опубликованные снимки пролили свет на решения, которые ей приходилось принимать, и на чувства к фотографу, которого она любила.
Текст: Тони Гербер Фото: Хуго ван Лавик
15 января 2018 в 18:30

«Возможно, вы уже слышали мою историю раньше».

Этими словами Джейн Гудолл начала свою лекцию в 2015 году. «Но она похожа на старую сказку — сколько ни рассказывай, с каждым разом становится все лучше». История ее жизни и вправду известна многим — так часто ее освещали в прессе и на телевидении: «молодая англичанка, исследующая шимпанзе в Африке, произвела революцию в приматологии». Но как женщине, обожающей животных, однако не имевшей соответствующего образования, удалось прочно войти в мир науки и СМИ, где правили мужчины, и стать всемирно известным защитником дикой природы? Наша статья — об этом.

Джейн получила широкую известность благодаря фильму «Мисс Гудолл и дикие шимпанзе», выпущенному National Geographic Society (Национальное географическое общество США, НГО) в 1965 году. Она много лет не видела его. Я включил ей его на ноутбуке. Приматолог, которой в этом году будет 84, внимательно смотрит на себя двадцативосьмилетнюю. Вот она бродит по лесу в национальном парке Гомбе-Стрим, расположенном на территории современной Танзании. Кажется, что молодая женщина исследует почву, но на самом деле, рассказывает Джейн, это постановочная съемка. Она воссоздавала события шестимесячной давности, чтобы фотограф Хуго ван Лавик смог запечатлеть их.

В НГО Хуго дали четкие указания, какие фотографии он должен сделать. «Они составили список: Джейн в лодке, Джейн с биноклем, Джейн смотрит на карту», — вспоминает моя собеседница. Когда 22 декабря 1965 году на CBS вышел фильм «Мисс Гудолл и дикие шимпанзе», его посмотрело около 25 миллионов зрителей в США и Канаде — огромная цифра даже по сегодняшним меркам.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№172, январь 2018).
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