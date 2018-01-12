В Мировом океане все больше мертвых зон
В Мировом океане развивается опасная тенденция: появление участков с пониженным содержанием кислорода. Виноваты в этом азотно-фосфорные удобрения, попадающие в воду из стоков. В результате начинается бурное цветение одноклеточных морских водорослей — пищи для бактерий, поглощающих кислород. А в сочетании с глобальным потеплением процесс только ускоряется, поскольку высокая температура является для водорослей оптимальной.
Вредными веществами океан насыщают удобрения и с сельскохозяйственных полей, и даже с городских газонов. Впервые ученые обратили на это внимание в 1950 году, и с тех пор им остается лишь фиксировать число мертвых зон, поскольку изменить ситуацию можно только при поддержке мирового сообщества. К 1995 году по всей планете насчитывалось насчитывалось 305 мертвых зон, в 2007 году — 405, а за последнее десятилетие их количество выросло в десять раз. Такие выводы содержатся в результатах исследования, проведенного международной группой ученых.
Безжизненными становятся и устья рек, и прибрежные морские акватории, и даже удаленные от берега участки. Между тем большинство обитателей моря в мертвых зонах существовать не могут. Увеличение числа подобных участков приводит к острой конкуренции в остальных местах, а также к гибели популяций самых разных живых организмов. Кроме того, это оказывает влияние на всю планету в целом, поскольку примерно половина кислорода поступает в атмосферу из Мирового океана.
И, наконец, отсутствие кислорода приводит к повышению концентрации токсичных веществ — таких как оксид азота (II) и ядовитый сероводород. Чтобы остановить опасную тенденцию, необходимо предпринимать более активные шаги по борьбе с глобальным потеплением. Человек также в силах снизить объем сброса промышленных и бытовых жидких отходов в прибрежные воды. Экологи приводят в пример Чесапикский залив в США: после того, как здесь была проведена модернизация системы водоснабжения и пересмотрены принципы ведения сельского хозяйства — уровень загрязнения воды азотом уменьшился на 24%, и число мертвых зон уже приближается к нулю.
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