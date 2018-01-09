  • Первый в 2018 году запуск SpaceX не удался
    Фото: SpaceX
  • Первый в 2018 году запуск SpaceX не удался
    Фото: SpaceX
  • Первый в 2018 году запуск SpaceX не удался
    Фото: SpaceX
  • Первый в 2018 году запуск SpaceX не удался
    Фото: SpaceX
Наука

Первый в 2018 году запуск SpaceX не удался

В течение 2018 года компания SpaceX планирует осуществить около 30 запусков ракет. Однако первый же старт оказался успешным лишь частично.
Анастасия Баринова
9 января 2018 в 13:47

В минувшем году SpaceX провела 18 запусков ракет-носителей Falcon 9. 19-й запуск, также запланированный на конец 2017 года, из-за погодных условий пришлось переносить несколько раз. В результате подходящий день выпал уже на январь: тяжелая ракета-носитель Falcon 9 взлетела с базы ВВС США на мысе Канаверал в ночь с 7-го на 8-е. Миссия, которой было присвоено имя Zuma, выполнялась по заказу одного из американских правительственных агентств. На борту ракеты находился засекреченный космический аппарат, который должен был быть выведен на орбиту.

Запуск частично транслировался в прямом эфире на сайте SpaceX.

Часть миссии была осуществлена согласно планам: первую ступень носителя удалось посадить на наземную площадку. Однако вторая ступень ракеты дала сбой, и полезная нагрузка Falcon 9 орбиты не достигла. И представители SpaceX, и чиновники из Минобороны США по причине секретности проекта не стали комментировать ситуацию. Они лишь подтвердили, что вторая ступень Falcon 9 «потерпела неудачу». Кроме того, Стратегическое командование США, отслеживающее космические объекты, заявило, что на земных орбитах новых спутников не появилось.

Ряд специалистов, чья работа была связана с запуском, на условиях анонимности сообщили журналистам, что вторая ступень ракеты-носителя вместе со спутником упала в океан.

Узнайте о других неудачах компании SpaceX.

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