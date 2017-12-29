Новогодний звездопад и другие астрономические события января
Уже в ночь на 2 января можно будет видеть рекордно большую Луну (так называемое Суперлуние), а второе полнолуние января (последний день месяца) совпадает с полным лунным затмением. Его полную фазу можно наблюдать при условии ясной безоблачной погоды с 16:14 мск до 16:48 мск на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится только в конце затмения, вечером.
Солнце будет двигаться по созвездию Стрельца до 20 января, а затем перейдет в созвездие Козерога. Продолжительность дня будет увеличиваться и к концу месяца достигнет 8 часов 32 минут на широте Москвы.
При этом 3 января в 06:00 мск Земля будет находиться в перигелии к Солнцу, то есть в этот день наша планета окажется на самом близком расстоянии от светила. Оно составит 147 100 184 км, что сделает видимый диаметр Солнца самым большим за год.
Январское звездное небо обещает быть очень красивым. Все выше над южным горизонтом поднимаются созвездия Орион, Телец, Возничий. Отчетливо будут видны туманность Конская Голова, звездное скопление Плеяды и яркая звезда Сириус.
На северо-востоке вблизи горизонта уже поднялось созвездие Волопаса. Эта область небосвода ежегодно проливается над Землей звездным дождем (здесь находится радиант Квадрантид).
Этот метеорный поток активен ежегодно с 28 декабря по 12 января; пик ожидается 3 января 2018 года: в 23:00 можно будет наблюдать до 120 метеоров в час. Любоваться Квадрантидами можно в течение всей ночи, однако близкая к полнолунию Луна сделает небо светлее обычного.
7 января с 04:00 и до восхода Солнца можно будет полюбоваться близким соединением Юпитера и Марса: в своем «путешествии по небу» Марс пройдет всего в 12' южнее Юпитера неподалеку от альфы Весов.
Одним из самых главных в 2018 году станет Великое противостояние Марса 27 июля: в последний раз оно происходило 15 лет назад.