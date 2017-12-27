Наука

Самые яркие снимки метеорного потока Геминиды

В декабре можно наблюдать один из самых мощных метеорных потоков года — Геминиды. Фотографам нередко удается сделать необычные и красочные снимки.
Анастасия Баринова
27 декабря 2017 в 13:49
  • Самые яркие снимки метеорного потока Геминиды
    Кольский полуостров Фото: Yang Sutie/NASA

Ежегодно в середине декабря на небе появляется звездопад Геминиды. Его радиант находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. В 2017 году максимальное число метеоров на пике потока достигало 120 в час. Фотографам в разных точках Земли удалось получить удивительные изображения.

NASA в рубрике «Фото дня» опубликовало снимок, сделанный вблизи озера Ловозеро в центре Кольского полуострова к северу от Полярного круга. Предоставив фотографию (вверху) космическому агентству, его автор рассказал, что камера была настроена на серию снимков для последующего монтажа таймлапс-видео. Но вдруг небо озарила ярчайшая вспышка, и арктическая ночь на мгновение превратилась в день. В результате был снят весь путь метеора, прочертившего небо.

Фотография, сделанная в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, появилась в экстремальных условиях: в эту ночь здесь было около -28 °C. Количество метеоров в час составляло около 48, и их «букет» попал на снимок:

  • Самые яркие снимки метеорного потока Геминиды
    Провинция Хэйлунцзян в Китае Фото: Jeff Dai (TWAN)/NASA

В другой части Китая, регионе Внутренняя Монголия, фотограф делал серию снимков в течение почти 9 часов, а затем совместил 37 изображений в итоговую иллюстрацию красочного метеорного потока:

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Китайский район Внутренняя Монголия. Фото: Yin Hao/NASA

Посмотрите на таймлапс, снимавшийся на протяжении трех ночей в штате Юта:


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