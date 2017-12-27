Самые яркие снимки метеорного потока Геминиды
Ежегодно в середине декабря на небе появляется звездопад Геминиды. Его радиант находится в созвездии Близнецов вблизи Кастора. В 2017 году максимальное число метеоров на пике потока достигало 120 в час. Фотографам в разных точках Земли удалось получить удивительные изображения.
NASA в рубрике «Фото дня» опубликовало снимок, сделанный вблизи озера Ловозеро в центре Кольского полуострова к северу от Полярного круга. Предоставив фотографию (вверху) космическому агентству, его автор рассказал, что камера была настроена на серию снимков для последующего монтажа таймлапс-видео. Но вдруг небо озарила ярчайшая вспышка, и арктическая ночь на мгновение превратилась в день. В результате был снят весь путь метеора, прочертившего небо.
Фотография, сделанная в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, появилась в экстремальных условиях: в эту ночь здесь было около -28 °C. Количество метеоров в час составляло около 48, и их «букет» попал на снимок:
В другой части Китая, регионе Внутренняя Монголия, фотограф делал серию снимков в течение почти 9 часов, а затем совместил 37 изображений в итоговую иллюстрацию красочного метеорного потока:
Китайский район Внутренняя Монголия. Фото: Yin Hao/NASA
Посмотрите на таймлапс, снимавшийся на протяжении трех ночей в штате Юта:
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