  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
  • На Марс пришла зима: фото
    Фото: NASA
Наука

На Марс пришла зима: фото

Земля не единственная планета, для которой характерна смена времен года. Новые фотографии, сделанные NASA, показывают приход зимы на Марс.
Анастасия Баринова
26 декабря 2017 в 15:28

Внешний вид Марса меняется в зависимости от времени года. В первую очередь, пейзаж формируют полярные шапки, чья толщина может составлять от 1 м до 3,7 км. Разрастаясь или уменьшаясь, они создают сезонные явления в атмосфере и на поверхности Марса.

Температура на планете колеблется от −153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом. Для средних широт эти показатели составляют от −50 °C до 0 °C. Во время зимнего понижения температуры углекислый газ, из которого по большей части состоит атмосфера Марса, превращается в сухой лед. Он оседает на поверхности планеты, «рисуя» самые различные картины в зависимости от рельефа. Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала на Землю серию снимков, показывающих Марс в холодное время года.

А с приходом весны, как напоминают специалисты NASA, сухой лед начнет раскалываться, таять и испаряться, вследствие чего поверхность Красной планеты снова изменит свой облик.

Совершите виртуальную прогулку по Марсу!

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СМИ2
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