Разведчик вернулся: телескоп Аресибо возобновил работу
305-метровая обсерватория Аресибо получила только небольшие повреждения, когда на Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария» 20 сентября. Однако, как передает New Atlas, коммерческая электросеть, требующаяся для питания гигантской антенны, была заново установлена лишь недавно. Несмотря на то, что телескоп продолжил радионаблюдения через несколько дней после урагана, до декабря невозможно было восстановить работу планетарного радара (Arecibo Observatory Planetary Radar), ищущего потенциально опасные астероиды.
После возобновления работы первой главной задачей Аресибо было проведение радиолокационного исследования близкого к Земле астероида (32000) Фаэтон, когда он подлетал к планете на ближайшее в декабре расстояние. Снимки высокого разрешения (75 метров на пиксель) показали, что данный космический объект имеет сфероидальную форму с темным пятном на одном из своих полюсов.
В диаметре астероид составляет 6 км; он был классифицирован как потенциально опасный сближающийся с Землей объект. На данный момент он находится на «безопасной» орбите и не представляет угрозы для нашей планеты в ближайшем будущем. Отдел NASA по координации планетарной обороны (Planetary Defense Coordination office) использует радиолокатор для регулярной оценки размера, формы, особенностей поверхности и других характеристик таких астероидов.