  • «НЛО» над Калифорнией: что это было?
    Фото: Keltie Knight/Twitter
  • «НЛО» над Калифорнией: что это было?
    Фото: Hunter Hill/Twitter
  • «НЛО» над Калифорнией: что это было?
    Фото: Stephen Cooper/Twitter
  • «НЛО» над Калифорнией: что это было?
    Фото: howtomario/Instagram
  • «НЛО» над Калифорнией: что это было?
    Фото: lee.ernest.lee/Instagram
Наука

«НЛО» над Калифорнией: что это было?

Недавно Служба спасения штата Калифорния приняла несколько сотен звонков с заявлениями о «нашествии пришельцев». Однако удивительная картина в небе имела земное происхождение.
Анастасия Баринова
25 декабря 2017 в 16:02
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Загадочный светящийся объект в форме сигары или головастика привлек внимание жителей Калифорнии 22 декабря. В соцсетях появились сотни «свидетельств появления НЛО». Еще одной версией было «путешествие Санта-Клауса».


И хотя летающий объект по факту был вполне «опознанным» — ракетой SpaceX Falcon 9 — глава компании Илон Маск пошутил в Твиттере, что это «атомное НЛО пришельцев из Северной Кореи».


Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium на борту стартовала с космодрома Ванденберг в калифорнийском округе Санта-Барбара. Оптическая иллюзия возникла в момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени.

Посмотрите на неудачные запуски компании SpaceX.

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СМИ2
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