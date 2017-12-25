«НЛО» над Калифорнией: что это было?
Загадочный светящийся объект в форме сигары или головастика привлек внимание жителей Калифорнии 22 декабря. В соцсетях появились сотни «свидетельств появления НЛО». Еще одной версией было «путешествие Санта-Клауса».
Wtf is flying through the sky in Hollywood #aliens pic.twitter.com/mC693ELEZx
— Hunter Hill (@h2balla) 23 декабря 2017 г.
И хотя летающий объект по факту был вполне «опознанным» — ракетой SpaceX Falcon 9 — глава компании Илон Маск пошутил в Твиттере, что это «атомное НЛО пришельцев из Северной Кореи».
Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5
— Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017
Ракета-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium на борту стартовала с космодрома Ванденберг в калифорнийском округе Санта-Барбара. Оптическая иллюзия возникла в момент отделения первой ступени ракеты и запуска двигателей второй ступени.
Посмотрите на неудачные запуски компании SpaceX.