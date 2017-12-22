  • Голубая Луна и другие астрономические события зимы
    Фото: Pexels.com
  • Голубая Луна и другие астрономические события зимы
    Фото: Григорий Кутузов
  • Голубая Луна и другие астрономические события зимы
    Фото: NASA
Наука

Голубая Луна и другие астрономические события зимы

Астрономическая зима длится в Северном полушарии с 22 декабря до 21 марта. Для этого времени характерны темные ночи, и это создает отличные условия для наблюдения за звездным небом.
Анастасия Баринова
22 декабря 2017 в 14:25

С 17 до 25 декабря действует метеорный поток Урсиды. Свое название он получил от латинского названия созвездия Малой Медведицы — Ursa Minor, где расположена область вылета метеоров (радиант). Это самый северный метеорный поток; наблюдать его возможно только из Северного полушария. По скорости пролета метеоров (около 32 км/с) Урсиды схожи с Геминидами, но по яркости и частоте значительно слабее. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90−120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы — не более 10 метеоров в час.

Сразу после этого, с 28 декабря по 7 января, небо раскрашивает метеорный поток Квадрантиды. Метеоры вылетают из созвездия Волопаса, но название явлению было дано от созвездия Стенного Квадранта. В современной астрономии такого созвездия нет; входящие в него звезды включены Международным астрономическим союзом в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса. «Отмененное» созвездие хорошо заметно над головой у Волопаса и по форме напоминает старинный астрономический прибор.

  • Голубая Луна и другие астрономические события зимы
    Созвездие Квадранта, изображенное вместе с созвездиями Волопаса, Гончих Псов и Волос Вероники, в атласе Urania’s Mirror 1825 года.

Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров (от 45 до 200 в час) и средней скоростью, что позволяет легко их заметить. Максимум приходится на 3 и 4 января. Однако в этом году световое загрязнение из-за почти полной Луны осложнит условия наблюдения.

Также в январе можно будет увидеть затмение Голубой Луны. Несмотря на название, свой цвет спутник Земли Луна не поменяет. Имя явлению дано из-за его редкости: в английском языке фраза «Once in a blue moon» является идиомой и употребляется в значении «так редко, что и не припомнишь когда». Читать далее

Тоже интересно

Как выглядит с борта МКС падение метеора: видео

Обсудить
СМИ2
В Россию придут ужасающие морозы
В Россию придут ужасающие морозы
Тоже интересно
Охота снежного барса: редкие фото
Охота снежного барса: редкие фото
Женщины моря
Женщины моря