Голубая Луна и другие астрономические события зимы
С 17 до 25 декабря действует метеорный поток Урсиды. Свое название он получил от латинского названия созвездия Малой Медведицы — Ursa Minor, где расположена область вылета метеоров (радиант). Это самый северный метеорный поток; наблюдать его возможно только из Северного полушария. По скорости пролета метеоров (около 32 км/с) Урсиды схожи с Геминидами, но по яркости и частоте значительно слабее. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90−120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы — не более 10 метеоров в час.
Сразу после этого, с 28 декабря по 7 января, небо раскрашивает метеорный поток Квадрантиды. Метеоры вылетают из созвездия Волопаса, но название явлению было дано от созвездия Стенного Квадранта. В современной астрономии такого созвездия нет; входящие в него звезды включены Международным астрономическим союзом в созвездия Волопаса, Дракона и Геркулеса. «Отмененное» созвездие хорошо заметно над головой у Волопаса и по форме напоминает старинный астрономический прибор.
Квадрантиды отличаются большим количеством слабых метеоров (от 45 до 200 в час) и средней скоростью, что позволяет легко их заметить. Максимум приходится на 3 и 4 января. Однако в этом году световое загрязнение из-за почти полной Луны осложнит условия наблюдения.
Также в январе можно будет увидеть затмение Голубой Луны. Несмотря на название, свой цвет спутник Земли Луна не поменяет. Имя явлению дано из-за его редкости: в английском языке фраза «Once in a blue moon» является идиомой и употребляется в значении «так редко, что и не припомнишь когда». Читать далее
Иногда увидеть голубую окраску Луны можно, но это объясняется оптическим эффектом, и официальные астрономические «Дни голубой Луны» отношения к этому не имеют. Под этим термином ученые понимают второе полнолуние за месяц. Обычно в течение года происходит двенадцать полнолуний — по одному за месяц. Однако раз в 2,7 года возникает тринадцатое полнолуние — редкое «голубое».
В январе 2018 года будет два полнолуния: 2 и 31; соответственно, Голубой Луной станет последнее из них. Более того оба январских полнолуния будут и суперлуниями, притом суперлуние конца месяца еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке (в Москве можно будет наблюдать частные фазы).
Менее 1 градуса станет угловое расстояние между Марсом и Юпитером 7 января, Меркурием и Сатурном — 13 января, Венерой и Нептуном — 21 февраля, Меркурием и Нептуном — 25 февраля. Ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы, Церера, в конце января достигнет блеска 6,9m. И, наконец, в течение всей первой половины года видимость Юпитера (созвездия Весов и Скорпиона) и Сатурна (созвездие Стрельца) будет наилучшей.
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