  • Как выглядит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy: фото
    Фото: Elon Musk/Instagram
  • Как выглядит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy: фото
    Фото: Elon Musk/Instagram
  • Как выглядит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy: фото
    Фото: Elon Musk/Instagram
Наука

Как выглядит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy: фото

Илон Маск опубликовал фотографии почти полностью собранной ракеты Falcon Heavy. Она состоит из трех первых ступеней Falcon 9, каждая из которых вернется на Землю после полета.
Анастасия Баринова
21 декабря 2017 в 16:33
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Ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy (англ. «тяжелый сокол») разрабатывается компанией SpaceX с 2011 года. Согласно проекту, она способна поднять:

• до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря);

• до 26,7 т на геопереходную орбиту (околоземное пространство на расстоянии от 200 км до 35 786 км);

• до 16,8 т на Марс (около 225 миллионов километров)

• 3,5 т на Плутон (максимальное расстояние — 7,5 млрд км).

Дата первого запуска была назначена на 2013 год, но завершение разработки и дебютный полет многократно откладывались. Сейчас, как следует из сообщения главы SpaceX Илона Маска, Falcon Heavy собрана почти целиком, а ее первый запуск запланирован на январь 2018. В настоящее время ракета в горизонтальном положении находится возле стартовой площадки №39 Космического центра имени Кеннеди. На фотографиях можно рассмотреть все 27 двигателей Merlin 1D, установленных на трех модифицированных ступенях от многоразовой ракеты Falcon 9.

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