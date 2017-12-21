Как выглядит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy: фото
Ракета-носитель сверхтяжелого класса Falcon Heavy (англ. «тяжелый сокол») разрабатывается компанией SpaceX с 2011 года. Согласно проекту, она способна поднять:
• до 63,8 тонн на низкую опорную орбиту (около 200 км над уровнем моря);
• до 26,7 т на геопереходную орбиту (околоземное пространство на расстоянии от 200 км до 35 786 км);
• до 16,8 т на Марс (около 225 миллионов километров)
• 3,5 т на Плутон (максимальное расстояние — 7,5 млрд км).
Дата первого запуска была назначена на 2013 год, но завершение разработки и дебютный полет многократно откладывались. Сейчас, как следует из сообщения главы SpaceX Илона Маска, Falcon Heavy собрана почти целиком, а ее первый запуск запланирован на январь 2018. В настоящее время ракета в горизонтальном положении находится возле стартовой площадки №39 Космического центра имени Кеннеди. На фотографиях можно рассмотреть все 27 двигателей Merlin 1D, установленных на трех модифицированных ступенях от многоразовой ракеты Falcon 9.
В момент старта эти двигатели, работающие на керосине, смогут развивать тягу около 2300 тонн. Ни одна ракета, запускавшаяся с космодрома на мысе Канаверал со времен закрытия программы Space Shuttle в 2011 году, не достигала этого показателя. Ранее Маск сообщил, что в первом полете Falcon Heavy «полезной нагрузкой» станет спорткар Tesla Roadster, в салоне которого будет играть знаменитая песня Дэвида Боуи Space Oddity («Странный случай в космосе»). Послушайте, как астронавт канадского космического агентства Крис Хэдфилд исполняет эту песню на борту МКС:
Именно установка спорткара в специальный отсек станет последним шагом в сборке ракеты. Эксцентричный миллиардер-изобретатель надеется, что если все пойдет по плану, то автомобиль «останется в открытом космосе на миллиард лет».
Посмотрите, как SpaceX посадила первую ступень ракеты на платформу в океане.