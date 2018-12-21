22718
0
День зимнего солнцестояния: когда самая длинная ночь в году?
22 декабря 2018 года в 01:23 по московскому времени наступит астрономическая зима. Что это значит?
Анастасия Баринова
21 декабря 2018 в 18:29
18236
В течение года земная ось меняет градус наклона: планета подставляет солнечным лучам то Северное, то Южное полушарие – так меняются сезоны. Сейчас, например, макушка Земли, Северный полюс, в тени (там полярная ночь), a в Антарктиде солнце не заходит за горизонт круглые сутки.
Как сообщает столичный Планетарий, в Москве в день зимнего солнцестояния Солнце взойдет над горизонтом в 8:57 и зайдет в 15:58, продолжительность светового дня составит 7 часов 00 минут (сравните: во время летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Москве длится 17 часов 34 минуты).
Этой ночью в Северном полушарии начинается астрономическая зима. Но есть и хорошая новость: после солнцестояния ночь начнет укорачиваться, а день – расти. Они сравняются в конце марта, когда ось окажется в «вертикальном» положении – тогда, с точки зрения астрономии, и начнётся весна.
Полярная ночь бывает только в тех регионах, которые находятся выше 66°33′47.4″ северной широты или ниже 66°33′47.4″ южной (то есть за полярным кругом). Кстати, во время полярной ночи не всегда темно. Солнце не поднимается над горизонтом, но утром небосвод светлеет: ночь сменяется сумерками. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января.
Узнайте о продолжительности дня в день летнего солнцестояния.
Сегодня ночью наступает переломный момент: ось придёт в крайнее положение – а потом начнёт стремиться к противоположному. С 22 на 23 декабря (по Московскому времени) жителей северного полушария ждёт самая длинная ночь года.
Как сообщает столичный Планетарий, в Москве в день зимнего солнцестояния Солнце взойдет над горизонтом в 8:57 и зайдет в 15:58, продолжительность светового дня составит 7 часов 00 минут (сравните: во время летнего солнцестояния, 22 июня, световой день в Москве длится 17 часов 34 минуты).
Этой ночью в Северном полушарии начинается астрономическая зима. Но есть и хорошая новость: после солнцестояния ночь начнет укорачиваться, а день – расти. Они сравняются в конце марта, когда ось окажется в «вертикальном» положении – тогда, с точки зрения астрономии, и начнётся весна.
Полярная ночь бывает только в тех регионах, которые находятся выше 66°33′47.4″ северной широты или ниже 66°33′47.4″ южной (то есть за полярным кругом). Кстати, во время полярной ночи не всегда темно. Солнце не поднимается над горизонтом, но утром небосвод светлеет: ночь сменяется сумерками. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней – со 2 декабря по 10 января.
Узнайте о продолжительности дня в день летнего солнцестояния.