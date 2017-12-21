21 декабря — день зимнего солнцестояния
Солнцестоянием называется момент прохождения центра Солнца через точки эклиптики, наиболее удаленные от небесного экватора: в сторону Южного полюса мира зимой, и в сторону Северного полюса мира летом.
В зависимости от сдвига календаря зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря в Северном полушарии (20 или 21 июня — в Южном). Солнце, восходя на юго-востоке и заходя на юго-западе, описывает самую короткую дугу на небосводе. Для Северного полушария это момент начала астрономической зимы, и на эти сутки приходится самый короткий световой день и самая длинная ночь.
Для территорий, лежащих за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) «бесконечная ночь» наступила уже в начале декабря. В частности, на широте Мурманска Солнце не поднимается над горизонтом 40 дней: со 2 декабря по 10 января. А на Северном полюсе не только не видно Солнца: здесь даже нет сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Пик полярной ночи приходится на день зимнего солнцестояния (21 декабря — в 2017 году), а после этого день начинает постепенно увеличиваться.
В Москве в день зимнего солнцестояния Солнце взойдет над горизонтом в 8:57 и зайдет в 15:58; продолжительность светового дня составит 7 часов 00 минут. Высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. Еще в течение нескольких дней светило останется на этой высоте, и будет казаться, что оно ненадолго остановилось. Этот визуальный эффект и дал название явлению.
Узнайте о продолжительности дня в день летнего солнцестояния.