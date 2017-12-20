Слезки принца Руперта: почему стекло взрывается
Обычное стекло можно закалить: нагреть до 650—680 °C, а затем быстро охладить. После этого оно станет особенно прочным и термостойким. Такие стекла используются в промышленности и строительстве.
Столь же высокими внутренними механическими напряжениями обладают и застывшие капли стекла. Европейских ученых они заинтересовали в XVII веке, когда «моду» на них ввел Руперт Пфальцский, герцог Камберлендский.
В 1660 году Руперт вернулся после долгого изгнания в Англию и привез с собой необычные стеклянные капли, которые преподнес Карлу II, а тот передал их для исследований в Лондонское королевское общество. Еще одно название капель — батавские слезки (от «Батавии» — старого имени Голландии).
Технология изготовления слезок очень проста: когда капля расплавленного стекла падает в холодную воду, она мгновенно застывает в ней.
Она обладает исключительной прочностью: по ней, например, можно бить молотком, и она не разобьется, однако если надломить ее хвостик, она разлетается на мелкие осколки.
Взрыв достаточно эффектен, и в прошлом он нередко использовался в качестве метафоры. Например, Зигмунд Фрейд в труде «Group Psychology and the Analysis of the Ego» упоминает капли принца Руперта, говоря о роспуске войск и возникшей в связи с этим панике. А ученые до сих пор на основе батавских слезок изучают вулканические процессы, поскольку в природе подобные структуры образуются при определенных условиях в вулканической лаве. Посмотрите, как в Японии объединились вулканические острова.