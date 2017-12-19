Наука

Редкая находка: древний панцирник из-под Курска

Несколько лет назад в огромном карьере Михайловского горно-обогатительного комбината в Курской области экскаваторы вскрыли слои девонской глины, которая оказалась набита пластинами панцирных рыб. Местонахождение вовремя попало на глаза палеонтологам, и начались раскопки.
Антон Нелихов
19 декабря 2017 в 19:49
  • Редкая находка: древний панцирник из-под Курска
    Иллюстрация: Андрей Атучин

Почти все найденные в захоронении остатки принадлежат голонеме (Holonema). Эти панцирные рыбы жили 370−380 миллионов лет назад и внешне напоминали панцирных аквариумных сомиков. Курская голонема оказалась очень крупной: панцирь мог достигать размеров автомобильного колеса и состоял из двух десятков пластинок. После гибели рыбы соединительная ткань между пластинками деградировала, и панцирь разваливался на части. «Это удивительная и очень редкая находка, — рассказывает палеоихтиолог из Палеонтологического института РАН Олег Лебедев. — Прежде материал такой прекрасной сохранности был известен только из австралийского местонахождении Гого. Но там найдены единичные, хотя и целые, экземпляры голонем, а в Железногорском карьере счет некоторых элементов идет уже на десятки. Массовый материал впервые даст возможность изучать вариации строения ее панциря».

Вероятно, курские панцирники относятся к новому виду. Сейчас в карьере собраны почти все имевшиеся у голонемы пластины. Палеонтологи надеются найти недостающие детали, каждую оцифровать, привести к единому масштабу, распечатать на 3D принтере и сделать полную реконструкцию панциря древней рыбы.

Так мог выглядеть курский панцирник — голонема. Четыре пластины панциря.
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№171, декабрь 2017).
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