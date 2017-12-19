Созданы растения, которые светятся в темноте: видео
Около 20% мирового использования энергии приходится на освещение. Объем ее потребления особенно возрастает в зимние праздники: например, в США рождественские огни потребляют больше энергии, чем целые страны за год. Поиски альтернативных источников энергии, не вредящих планете, входит в число первоочередных научных задач.
Специалисты в области нанобионики из Массачусетского технологического института, занимаясь программированием растений, решили превратить их в источники освещения. Ранее им уже удалось «научить» флору прогнозировать засуху и реагировать на наличие взрывчатых веществ, передавая нужную информацию на смартфон.
В рамках нового эксперимента ученые создали раствор, способный запускать в организме химические реакции, в ходе которых выделяется энергия — свет. Одним из компонентов раствора стала люцифераза — группа ферментов, катализирующих реакцию излучения света. Наиболее широко известна люцифераза светлячков. В качестве подопытного растения использовалась жеруха обыкновенная, или водяной кресс (лат. Nastúrtium officinále).
Листья и стебли растения погрузили в сосуд с раствором ферментов, а затем увеличили давление внутри емкости. Это помогло раствору с люциферазой проникнуть в нужные части растения. Уже на первом этапе эксперимента листья жерухи излучали свет на протяжении 45 минут, а затем ученым удалось продлить свечение до 3,5 часов. После жерухи метод был проверен на рукколе, кудрявой капусте и шпинате. Во всех случаях концентрация частиц не была токсичной для растений.
Свет, который производит одно растение — только одна тысячная из объема, который нужен для чтения. Однако успех первых экспериментов показывает перспективность разработок. «Наша идея — создать растение, которое будет работать как настольная лампа, которую не нужно включать в розетку. Свет будет питать энергия обмена веществ самого растения», — пояснил руководитель проекта Майкл Страно (Michael Strano). Технологию можно будет использовать как при освещении помещений, так и на улице, превратив деревья в фонари.
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