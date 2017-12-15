Правительство США опубликовало видео испытаний ядерного оружия
Испытания ядерного оружия снималось с различных ракурсов при помощи как минимум 50 камер. В военных архивах хранится около 10 000 видеозаписей о 210 экспериментах. 750 файлов были опубликованы на официальном канале Ливерморской национальной лаборатории (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL).
Руководитель команды видеоспециалистов, физик Грег Сприггс (Gregg Spriggs) пояснил, что старые пленки со временем начали разлагаться. После их оцифровки правительство США дало разрешение обнародовать ряд материалов.
Эксперты говорят, что результаты, полученные в середине XX века, не утратили актуальность и в наши дни. Последнее испытание ядерного оружия было проведено около 25 лет назад, а теперь подобные тесты моделируются на компьютере. Знания, полученные на практике, позволяют сделать компьютерные симуляции более точными.
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