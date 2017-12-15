О чем рассказала ацтекская карта-комикс
Империя ацтеков
Испанское влияние проявляется в части надписей и в именах, но ряд названий и обозначений еще не обрели испанской трактовки и пишутся иероглифами. В центре «повествования» — история знатной семьи де Леон, жившей на территории современного мексиканского штата Пуэбла.
Рельеф на местах важных событий изображен достаточно детально, что позволило ученым установить границы владений семьи, простиравшиеся от церкви Тодос-Сантос (ныне северо-восточный район Мехико) к озеру Тексоко (Национальный заповедник «Эль-Караколь») и к церкви Санта-Круз Уицильтепек в одноименном городе.
В центре карты изображен вождь Кетцалькатцин, бывший в конце XV века важнейшей политической фигурой в регионе.
По словам куратора отдела Ранней истории Америки Джона Хестлера, карта дает редкую возможность изучить ранние взаимодействия между двумя совершенно разными культурами. Всего до наших дней дошло менее сотни подобных исторических свидетельств.
Узнайте, зачем ацтеки хоронили мертвецов на стадионах.