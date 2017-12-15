  • О чем рассказала ацтекская карта-комикс
    Фото: Library of Congress, Geography and Map Division
  • О чем рассказала ацтекская карта-комикс
    Фото: Library of Congress, Geography and Map Division
Наука

О чем рассказала ацтекская карта-комикс

В Библиотеку Конгресса США поступила 400-летняя карта. Редкий документ изображает историю индейской семьи — и процесс превращения Ацтекской империи в Мексику.
Анастасия Баринова
15 декабря 2017 в 14:20
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Империя ацтеков в XIV—XVI вв. занимала центральную часть современной Мексики. В 1519 году на ее территорию вторглись испанцы во главе с Эрнаном Кортесом. Спустя два года империя перестала существовать. Карта размером 90 x 73 см, пополнившая коллекцию Библиотеки Конгресса США, была нарисована в 1593. Этот документ отражает перемены в древнем государстве в период с 1480 по 1593 гг.

Испанское влияние проявляется в части надписей и в именах, но ряд названий и обозначений еще не обрели испанской трактовки и пишутся иероглифами. В центре «повествования» — история знатной семьи де Леон, жившей на территории современного мексиканского штата Пуэбла.

Рельеф на местах важных событий изображен достаточно детально, что позволило ученым установить границы владений семьи, простиравшиеся от церкви Тодос-Сантос (ныне северо-восточный район Мехико) к озеру Тексоко (Национальный заповедник «Эль-Караколь») и к церкви Санта-Круз Уицильтепек в одноименном городе.

В центре карты изображен вождь Кетцалькатцин, бывший в конце XV века важнейшей политической фигурой в регионе.

  • О чем рассказала ацтекская карта-комикс
    Вождь Кетцалькатцин
Члены клана де Леон — его потомки, но новая европейская фамилия свидетельствует о том, что на момент создания карты часть знатных индейцев уже приняла крещение. А их соседи-ацтеки носят имена «don Alonso» и «don Matheo», что иллюстрирует необходимость перехода в новую религию для сохранения статуса и владений.

По словам куратора отдела Ранней истории Америки Джона Хестлера, карта дает редкую возможность изучить ранние взаимодействия между двумя совершенно разными культурами. Всего до наших дней дошло менее сотни подобных исторических свидетельств.

Узнайте, зачем ацтеки хоронили мертвецов на стадионах.

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