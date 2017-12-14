У древнеегипетской мумии найден рак
С 1984 года в библиотеке Cazenovia, расположенной в городе Сиракузы, или Сиракьюс (англ. Syracuse), штат Нью-Йорк, находится мумия, чей возраст составляет около 2000 лет. Ее подарил учреждению один из его попечителей. Продавец уверял, что это мумия египетской принцессы, однако последующие исследования показали, что останки принадлежат мужчине. В 2017 году было обнаружено, что при жизни мужчина имел злокачественную опухоль.
Открытие было совершено при помощи компьютерной томографии. Ее уже применяли в 2006 году, но уровень развития техники в то время позволил лишь установить пол покойного. К нашему времени количество детекторов у томографов возросло с 16 до 320, и перед учеными открылась совершенно новая картина.
Исследование проводилось в нью-йоркской больнице Крауса. У необычного «пациента» была диагностирована редкая опухоль на малоберцовой кости левой ноги. Недуг доставлял человеку дискомфорт, и он обратился к врачам: на теле заметны следы хирургического вмешательства. Но в те времена знаний о раке было слишком мало, и эффективно противостоять ему медицина не могла.
Причину смерти мужчины ученые назвать не могут: он мог умереть и во время неудачной операции, и от любых других факторов, и непосредственно от рака. В пользу последней версии говорит наличие в его легких небольшого абсцесса. Если последующие исследования докажут наличие там злокачественных клеток, можно будет говорить о том, что рак распространился по всему телу, приведя к летальному исходу.
Изучение «библиотечной мумии» продолжается. Узнайте семейную тайну фараона.