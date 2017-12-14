Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео
Гробница, где были обнаружены останки, находится в местечке Эль-Кастильо-де-Уармей, чыо в четырех часах езды от Лимы, столицы Перу.
Захоронение, относящаяся к индейской культуре Уари, стало настоящей находкой для науки, поскольку, в отличие от других подобных объектов, не была разграблена. До наших дней в полной сохранности дошли золотые серьги, бронзовые топоры, ювелирные изделия, серебряные чаши и многое другое; в общей сложности — 1200 артефактов.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть следующий слайд.
Гробница также содержала останки 58 женщин, зарытых в сидячем положении и одетых в текстиль. Все это свидетельствует о погребении высокопоставленных особ: среди андских культур того времени текстиль считался дороже драгоценных металлов. В стороне от основного погребения располагалась камера, где с еще большими почестями были похоронены три женщины. Рядом с ними, помимо украшений и других ценных вещей, находились золотые инструменты для ткачества, и это дает ученым возможность утверждать, что речь идет о королевском захоронении: в древнем Перу ткачество было занятием дворянок, а золотые инструменты использовали только особы из правящего класса.
Таким образом, Эль-Кастильо-де-Уармей стала первой найденной королевской гробницей культуры Уари, распространенной в Андах 1200 лет назад. Наиболее интересной персоной из числа захороненных была признана женщина, получившая имя Королева Уармей. Она умерла в возрасте около 60 лет. Ее тело находилось в отдельном склепе в окружении ювелирных изделий и других предметов роскоши, включая церемониальный топор и серебряный бокал.
Судя по состоянию ее костей, она вела сидячий образ жизни и занималась ткачеством. В пользу ее высокого статуса также говорит отсутствие нескольких зубов: это распространенное последствие употребления сладкого кукурузного алкогольного напитка чича, который был разрешен только знати. Более того: к ее погребальной камере был проложен канал, ведущий на поверхность земли. Возле него были найдены остатки чичи. Это означает, что родственники королевы могли приходить к ее могиле и совершать ритуальные возлияния «вместе с ней».
Ведущие авторы исследования, археологи Милош Герш (Miłosz Giersz) из Польши и Роберто Пиментел Нита (Roberto Pimentel Nita) из Перу, захотели узнать, как при жизни выглядела Королева Уармей. Она обратились за помощью к археологу Оскару Нильссону (Oscar Nilsson), специалисту по реконструкциям внешности. Ученый распечатал ее череп на 3D-принтере, а затем «нарастил» на него плоть, ориентируясь не только на общие знания об анатомии человека, но и на изображения коренных индейцев, живущих около Эль-Кастильо-де-Уайрми. Для создания прически Нильссон использовал настоящие волосы, купленные на перуанском рынке париков.
Увидеть результат этой работы можно не только на видео, но и своими глазами: готовая реконструкция с 15 декабря экспонируется на выставке перуанских экспонатов в Национальном этнографическом музее в Варшаве.
Узнайте, как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад.