  • Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео
    Фото: National Geographic
  • Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео
    Фото: National Geographic
  • Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео
    Фото: National Geographic
  • Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео
    Фото: National Geographic
Наука

Реконструировано лицо древней перуанской королевы: видео

В 2012 году на северо-западе Перу была найдена гробница, содержащая человеческие останки, драгоценности и другие предметы. Ученым удалось воссоздать внешность одной из погребенных женщин.
Анастасия Баринова
14 декабря 2017 в 15:18

Гробница, где были обнаружены останки, находится в местечке Эль-Кастильо-де-Уармей, чыо в четырех часах езды от Лимы, столицы Перу.

Захоронение, относящаяся к индейской культуре Уари, стало настоящей находкой для науки, поскольку, в отличие от других подобных объектов, не была разграблена. До наших дней в полной сохранности дошли золотые серьги, бронзовые топоры, ювелирные изделия, серебряные чаши и многое другое; в общей сложности — 1200 артефактов.

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  • Фото: ROBERT CLARK, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
  • Фото: ROBERT CLARK, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
  • Фото: ROBERT CLARK, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE

Гробница также содержала останки 58 женщин, зарытых в сидячем положении и одетых в текстиль. Все это свидетельствует о погребении высокопоставленных особ: среди андских культур того времени текстиль считался дороже драгоценных металлов. В стороне от основного погребения располагалась камера, где с еще большими почестями были похоронены три женщины. Рядом с ними, помимо украшений и других ценных вещей, находились золотые инструменты для ткачества, и это дает ученым возможность утверждать, что речь идет о королевском захоронении: в древнем Перу ткачество было занятием дворянок, а золотые инструменты использовали только особы из правящего класса.

Таким образом, Эль-Кастильо-де-Уармей стала первой найденной королевской гробницей культуры Уари, распространенной в Андах 1200 лет назад. Наиболее интересной персоной из числа захороненных была признана женщина, получившая имя Королева Уармей. Она умерла в возрасте около 60 лет. Ее тело находилось в отдельном склепе в окружении ювелирных изделий и других предметов роскоши, включая церемониальный топор и серебряный бокал.

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