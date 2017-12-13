Виртуальный полет над Меркурием: видео
Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Мессенджер» (англ. MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging) была запущена в космос для исследования Меркурия в 2004 году. Спустя семь лет она вышла на его орбиту. К 2014 году АМС исчерпала свои технологические ресурсы и в 2015 году завершила миссию, разбившись о поверхность планеты. За время работы аппарата было получено почти 290 тысяч изображений; в том числе были сфотографированы ранее не снятые области.
MESSENGER by the numbers. pic.twitter.com/7BsMMs0z6v— MESSENGER (@MESSENGER2011) 30 апреля 2015 г.
Анализ данных будет вестись еще несколько лет, и время от времени ученые делятся результатами новых исследований, которые стали возможными благодаря работе «Мессенджера». Недавно для наглядности было создано видео, показывающее полет над Меркурием.
Это далекое небесное тело благодаря кратерам напоминает Луну. Меркурий вращается так медленно, что за каждые два оборота вокруг Солнца он совершает лишь три полных оборота вокруг своей оси. В начале видеоролика планета показана со стороны, обращенной к Солнцу, а в конце наступает ночь.
Узнайте об открытиях, сделанных с помощью АМС «Мессенджер».