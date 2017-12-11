Четыре затмения 2017 года на одной фотографии
На сайте NASA опубликована фотография, показывающая затмения, происходившие в 2017 году. Ее автор — чешский фотограф Петр Хоралек (Petr Horálek), в прошлом сотрудничавший с научными учреждениями своей страны, а затем решивший покинуть Европу с ее световым загрязнением. Теперь он делает красочные снимки ночного неба из мест, где городские огни не мешают наблюдениям.
Первой на сборной иллюстрации представлено полутеневое затмение Луны (Луна проходит вблизи конуса полной тени Земли, и при ясном небе можно заметить незначительное потемнение с одного края лунного диска). Изображение было получено 11 февраля в малонаселенной местности Чехии. Уже спустя две недели Хоралек оказался в Аргентине, где сфотографировал полное кольцеобразное солнечное затмение (Луна в максимальной фазе затмения перекрывает Солнце, но вокруг спутника видно яркое солнечное кольцо). В 2017 году это астрономическое событие было видно только в средних и субтропических широтах Южного полушария.
Кроме того, на объединенном снимке представлено два августовских затмения: частичное лунное, снятое в Германии 7 августа, а также наиболее известное затмение 2017 года: Великое Американское, которое произошло 21 августа. Помимо фотографий, Хоралек создает красочные видео.
Это первое солнечное затмение со времени образования Америки (1776 год), полную фазу которого можно было наблюдать исключительно в США.