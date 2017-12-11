Наука

«Гул Земли» со дна Индийского океана: что это такое?

Геофизики с помощью донного сейсмографа зафиксировали акустические аномалии, вызванные свободными колебаниями океанского дна.
Популярная Механика
11 декабря 2017 в 13:15
  • «Гул Земли» со дна Индийского океана: что это такое?
    Фото: Neville Nel/Flickr.com

Их слышимость оказалась в десять тысяч раз ниже минимального порога восприятия человеческого уха. Впервые подобный феномен был задокументирован в 1998 году, однако до сих пор остается неясной причина его возникновения. Специалисты подчеркивают, что «гул» наблюдается даже при нулевой сейсмической активности.

Новые данные были получены группой ученых из Франции и Германии во главе с Мартой Дин из Парижского института физики Земли. Геофизики изучили колебания дна Индийского океана в двух точках на глубине 4540 и 4260 метров и зафиксировали постоянные звуковые волны частотой от 2,9 до 4,5 миллигерца.

В исследовании также представлены несколько гипотез, частично объясняющих феномен. Так, ученые предполагают, что «гул» может возникать либо из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой, либо из-за взаимодействия твердой поверхности с океанскими волнами.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

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