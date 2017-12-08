Ученые нашли древнейший глаз
Специалисты исследовали окаменелые останки трилобита (лат. Trilobita), хранившиеся в одном из научных фондов Эстонии. Это вымерший класс морских членистоногих, живших в палеозойскую эру — 541−251 млн. лет назад. Они считаются предками крабов и пауков.
Известно не менее 10 тыс. ископаемых видов трилобитов. В зависимости от вида, длина тела составляла от 3 мм до 72 см. Их плоское тело состояло из защищенной панцирем головы с двумя глазами, сегментированного туловища и хвоста. Все виды трилобитов были приспособлены к придонному образу жизни.
Трилобиты обладали сложными фасеточными глазами, которые сильно отличались от органов зрения у современных животных. Вместо кристаллинового хрусталика в глазах трилобитов находились минеральные линзы из кальцита. В наши дни минеральные зрительные линзы встречаются только у офиур (лат. Ophiuroidea) и моллюска хитона (Acanthopleura granulata), однако и они примитивнее по строению.
Трилобит, ставший объектом исследования международной группы ученых, жил около 530 млн. лет назад, то есть относится к древнейшим представителям своего класса. В его глазу было обнаружено около 100 омматидиев — гораздо меньше, чем у более поздних трилобитов. Животное имело слабое зрение, но могло разглядеть хищников и препятствия на своем пути.
По данным исследователей, этот окаменелый глаз является самым древним из тех, что можно найти: более ранние организмы не имели твердых оболочек, которые могли бы сохраниться. Открытие позволяет проследить эволюцию развития органов зрения.
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