  • Ученые нашли древнейший глаз
    Фото: Gennadi Baranov/ed.ac.uk
  • Ученые нашли древнейший глаз
    Фото: Gennadi Baranov/ed.ac.uk
  • Ученые нашли древнейший глаз
    Фото: Gennadi Baranov/ed.ac.uk
Наука

Ученые нашли древнейший глаз

Ученые из Эдинбургского университета вместе с коллегами из разных стран мира обнаружили глаз ископаемого животного возрастом 530 миллионов лет.
Анастасия Баринова
8 декабря 2017 в 15:20

Специалисты исследовали окаменелые останки трилобита (лат. Trilobita), хранившиеся в одном из научных фондов Эстонии. Это вымерший класс морских членистоногих, живших в палеозойскую эру — 541−251 млн. лет назад. Они считаются предками крабов и пауков.

Известно не менее 10 тыс. ископаемых видов трилобитов. В зависимости от вида, длина тела составляла от 3 мм до 72 см. Их плоское тело состояло из защищенной панцирем головы с двумя глазами, сегментированного туловища и хвоста. Все виды трилобитов были приспособлены к придонному образу жизни.

Трилобиты обладали сложными фасеточными глазами, которые сильно отличались от органов зрения у современных животных. Вместо кристаллинового хрусталика в глазах трилобитов находились минеральные линзы из кальцита. В наши дни минеральные зрительные линзы встречаются только у офиур (лат. Ophiuroidea) и моллюска хитона (Acanthopleura granulata), однако и они примитивнее по строению.

Трилобит, ставший объектом исследования международной группы ученых, жил около 530 млн. лет назад, то есть относится к древнейшим представителям своего класса. В его глазу было обнаружено около 100 омматидиев — гораздо меньше, чем у более поздних трилобитов. Животное имело слабое зрение, но могло разглядеть хищников и препятствия на своем пути.

По данным исследователей, этот окаменелый глаз является самым древним из тех, что можно найти: более ранние организмы не имели твердых оболочек, которые могли бы сохраниться. Открытие позволяет проследить эволюцию развития органов зрения.

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