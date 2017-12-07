  • Собран скелет древнейшего предка человека: видео
    Фото: University of the Witwatersrand
  • Собран скелет древнейшего предка человека: видео
    Фото: University of the Witwatersrand
  • Собран скелет древнейшего предка человека: видео
    Фото: University of the Witwatersrand
Наука

Собран скелет древнейшего предка человека: видео

Южноафриканские палеонтологи с 1994 года изучают останки ископаемого австралопитека, получившего из-за своих размеров имя «Маленькая нога». Недавно ученым удалось полностью собрать его скелет.
Анастасия Баринова
7 декабря 2017 в 13:39

Палеоантрополог Рон Кларк из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге разбирал музейные коллекции, содержащие фрагменты ископаемых костей. В 1994 году в одном из ящиков с надписью Cercopithecoids (мартышковые) он обнаружил несколько костей нижних конечностей, которые, предположительно, принадлежали человеку. К «мартышкам» останки попали из-за своих миниатюрных размеров.

Находка была названа Little Foot — «Маленькая нога». Все последующие годы своей научной работы Кларк посвятил ее изучению. В пещеру Стеркфонтейн, где его коллеги в 1992 году нашли эти кости, была отправлена экспедиция, по результатам которой стало ясно: скелет «Маленькой ноги» существует, но его извлечение потребует усилий. За 3,67 миллиона лет останки миниатюрного человека были поглощены горной породой. С одной стороны, это позволило костям сохраниться, но с другой — их требовалось кропотливо извлекать вручную.

Череп в распоряжение ученых попал в 1998 году, а на следующий год палеонтологи смогли освободить из каменных тисков левое предплечье и руку. К 2012 году в лаборатории университета оказалось более 90% ископаемого скелета. Еще семь лет ушло на его сборку, и недавно ученые с гордостью представили результаты своего труда.

Рон Кларк поясняет важность открытия: по его словам, это первый найденный полный скелет взрослого человека; первый скелет, у которого есть целые рука и нога, а также самый старый скелет в Южной Африке. Он успешно может конкурировать с австралопитеком Люси: она «моложе» (3,2 млн лет), и ее скелет сохранился в меньшем объеме.

Узнайте, что погубило Люси.

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