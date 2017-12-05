В статуе Христа найдена «капсула времени»: видео
Скульптурное изображение распятого Иисуса Христа, украшавшее церковь Санта-Агуэда на севере Испании, начало покрываться трещинами. Начав работу, реставраторы из объединения Da Vinci Restauro обнаружили, что элемент, изображающий набедренную повязку, является съемным. Под ним располагалась полость, а в ней — два свернутых листа бумаги.
Они сохранились практически идеально, что позволило полностью прочитать текст. Его автор — Хоакин Мингес, капеллан кафедрального собора в Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма. И собор, и церковь Санта-Агуэда расположены в испанском сообществе Кастилия-Леон.
Документ датирован 1777 годом. Священник рассказывает о скульпторе Мануэле Бале, создавшем эту и другие статуи для местных церквей. Не ограничиваясь этим, Мингес сообщает о важных событиях своей эпохи. Упомянув, что на троне находится король Карл III, священник добавляет, что в стране «действует инквизиция, не терпящая прегрешений против Церкви Господней», а Верховный суд находится в Мадриде.
Мингес не обошел вниманием и жизнь простых людей. По его словам, они чаще всего страдают от брюшного тифа, а их любимые развлечения — это игра в карты или мяч. Кроме того, капеллан подробно рассказал об урожаях винограда, пшеницы, ячменя и других культур. Реставраторы отмечают, что внутри статуй вообще крайне редко можно обнаружить какой-либо артефакт, но это письмо — крупнейшая находка за все годы их работы. Специалисты не сомневаются, что священник хотел оставить послание для потомков.
Посмотрите, о чем с той же целью писали люди XX века.