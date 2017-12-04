Как приготовить пиццу в невесомости: видео
В настоящее время на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Паоло Несполи.
14 ноября к станции пристыковался транспортный корабль Cygnus, доставивший более 2000 кг груза: научной аппаратуры, снаряжения, одежды и продуктов питания, в том числе таких необычных, как замороженные фрукты, мороженое и ингредиенты для пиццы.
Рацион для людей, работающих на МКС, составляет отправившее их в космос агентство. В частности, российским космонавтам на выбор доступно более 250 наименований продуктов: это разнообразные мясные, рыбные, овощные и фруктовые консервы, орехи, каши, хлебобулочные изделия, творог, сыр, соусы, приправы и многое другое. Каждый космонавт и астронавт может попросить Землю составить персонализированное меню. Это не только делает пребывание на борту комфортнее, но и позволяет ставить научные эксперименты.
Так, в 2015 году итальянский астронавт Саманта Кристофоретти стала первым человеком, попробовавшим свежезаваренный кофе в космосе. Уникальную модель кофе-машины и чашек разработало несколько компаний из Италии, что дало новый инструмент для изучения принципов динамики жидкостей в условиях микрогравитации.
Ингредиенты для пиццы были доставлены на борт МКС для другого итальянского астронавта — Паоло Несполи. Он порадовал коллег пиццей с артишоками, а российские космонавты создали более классические варианты на основе пепперони, сыра и чесночной пасты.