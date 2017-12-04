  • Как приготовить пиццу в невесомости: видео
    Паоло Несполи Фото: Paolo Nespoli/Twitter
  • Как приготовить пиццу в невесомости: видео
    Фото: Paolo Nespoli/Twitter
  • Как приготовить пиццу в невесомости: видео
    Фото: Paolo Nespoli/Twitter
Наука

Как приготовить пиццу в невесомости: видео

Находясь на борту МКС, итальянский астронавт Паоло Несполи невзначай упомянул в разговоре с Землей о том, как скучает по пицце. Вскоре нужные ингредиенты были доставлены на борт, и космонавты смогли приготовить всем знакомое блюдо прямо на орбите.
Анастасия Баринова
4 декабря 2017 в 13:58
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В настоящее время на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Паоло Несполи.

14 ноября к станции пристыковался транспортный корабль Cygnus, доставивший более 2000 кг груза: научной аппаратуры, снаряжения, одежды и продуктов питания, в том числе таких необычных, как замороженные фрукты, мороженое и ингредиенты для пиццы.

Рацион для людей, работающих на МКС, составляет отправившее их в космос агентство. В частности, российским космонавтам на выбор доступно более 250 наименований продуктов: это разнообразные мясные, рыбные, овощные и фруктовые консервы, орехи, каши, хлебобулочные изделия, творог, сыр, соусы, приправы и многое другое. Каждый космонавт и астронавт может попросить Землю составить персонализированное меню. Это не только делает пребывание на борту комфортнее, но и позволяет ставить научные эксперименты.

Так, в 2015 году итальянский астронавт Саманта Кристофоретти стала первым человеком, попробовавшим свежезаваренный кофе в космосе. Уникальную модель кофе-машины и чашек разработало несколько компаний из Италии, что дало новый инструмент для изучения принципов динамики жидкостей в условиях микрогравитации.


Ингредиенты для пиццы были доставлены на борт МКС для другого итальянского астронавта — Паоло Несполи. Он порадовал коллег пиццей с артишоками, а российские космонавты создали более классические варианты на основе пепперони, сыра и чесночной пасты.

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