3 декабря ночное небо осветит Суперлуна
Термин «суперлуние» (англ. supermoon) не входит в словарь астрофизиков: оно перекочевало в СМИ из прогнозов американского астролога Ричарда Нолли, первым употребившего его в 1979 году. В соответствии с идеей Ричарда, Луна вступает в фазу суперлуния, приближаясь к Земле более чем на 361 524 км (224 641 миль). В течение года это может происходить до шести раз: в 2016-м увидеть Суперлуну можно было три раза. В 2017 году этих событий всего два: 24 июня и 3 декабря, при этом зимнее будет наиболее зрелищным.
В декабрьское полнолуние Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 км. Спутник Земли в этот момент выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Наблюдать необыкновенно полную Луну можно будет всю ночь над южным горизонтом при условии ясной безоблачной погоды, и лучше всего — в полночь, когда Суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
Декабрьское суперлуние положит начало череде подобных явлений: следующие два январских полнолуния тоже будут считаться суперлуниями. Это, в частности, 2 и 31 января 2018 года, притом суперлуние конца месяца еще и совпадет с полным лунным затмением, которое от начала до конца будет видно на Дальнем Востоке (в Москве можно будет наблюдать частные фазы).
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