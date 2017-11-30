Археологи датировали гробницу Иисуса Христа: видео
Первое за многие столетия исследование в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводит международная группа ученых, включающая специалистов из Афинского национального технического университета, Флорентийского университета и ряда авторитетных научных изданий, включая National Geographic. Главным объектом изучения является Гроб Господень. Согласно Евангелию, тело Христа после распятия было положено в одну из высеченных в горе погребальных пещер, где на третий день произошло воскресение. В IV веке раскопки на Голгофе вела святая Елена, которая, как считается, нашла крест, на котором был распят Христос. На этом месте она основала храм Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова).
Святой Гроб заключен в эдикулу (Кувуклию) — купольную часовню из желто-розового мрамора. В 1009 году гробница была разрушена (и это, в частности, стало одной из причин начала Крестовых походов). Само Ложе, часть стен пещеры и входа уцелели, и спустя два десятка лет начались восстановительные работы. В 1555 году погребальное Ложе пришлось накрыть тяжелой мраморной плитой, поскольку многие паломники пытались отломить частицу святыни.
С тех пор плита никогда не поднималась, а последняя реставрация Кувуклии была проведена в начале XIX века после пожара. Работы, начатые в 2016 году, должны помочь в сохранении выдающегося памятника истории, культуры и религии. Кроме того, ученые надеются получить новые исторические данные.
Выяснилось, что высеченное в известняке погребальное Ложе сохранилось неповрежденным, а под мраморной плитой XVI века находится более древняя плита с изображением креста. Предположительно, ее установили во времена крестоносцев (1009 год). Читать далее
Ученые отобрали образцы строительного раствора, с помощью которого была закреплена древняя плита. Анализ на основе оптического датирования позволил узнать время, когда входящий в состав раствора минерал (в данном случае — кварц) в последний раз подвергался воздействию света: приблизительно 1670 лет назад.
Таким образом было установлено, что первая плита над гробницей была закреплена во времена императора Константина — около 345 года, а не в эпоху крестовых походов, как предполагалось ранее.
Узнайте о начале реставрационных работ в Иерусалимском храме Воскресения Христова.