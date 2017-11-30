Астронавт снял Землю во время выхода в открытый космос
Выходя в открытый космос, астронавты решают разные задачи: они ставят эксперименты, ремонтируют или тестируют оборудование. Это очень тяжелая работа — для того, чтобы суметь выполнить ее в экстремальных условиях, будущие астронавты сначала долго тренируются на Земле в подводной копии МКС, созданной на глубине около 12 метров.
Американский астронавт Рэндольф Брезник (Randolph James Bresnik) с июля 2017 года работает в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-05» и экипажа экспедиций МКС-53/53. В 2009 году он участвовал в космическом полете на «Спейс шаттл» — STS-129, проведя за пределами Земли 10 суток. В ходе той миссии он два раза выходил в открытый космос, а в третий раз это произошло в октябре 2017 года. Вместе с астронавтом Джо Акаба (Joe Acaba) Брезник проводил работы по установке оборудования и ряд научных экспериментов. В общей сложности это заняло около 7 часов.
Одновременно астронавт вел съемку при помощи камеры GoPro. Опубликовав видеоролик в своем аккаунте в сети Twitter, Брезник назвал виды Земли «великолепными», дав возможность насладиться красотой нашей планеты всем желающим.
Sometimes on a #spacewalk, you just have to take a moment to enjoy the beauty of our planet Earth. pic.twitter.com/liTnCB60c9— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 27 ноября 2017 г.
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