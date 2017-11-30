Звездное небо декабря: метеорные потоки и день зимнего солнцестояния
До 18 декабря Солнце движется по созвездию Змееносца, а затем переходит в созвездие Стрельца. К 19:28 мск 21 декабря склонение центрального светила достигает минимума (23,5 градуса к югу от небесного экватора). Это — момент зимнего солнцестояния: продолжительность дня в северном полушарии Земли будет минимальна, а ночи — максимальна. А затем, после самой длинной ночи года, наступает настоящая астрономическая зима, а вместе с ней каждый последующий день будет дарить немного больше света. В результате к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.
При условии ясной погоды декабрьское небо порадует яркими зимними созвездиями. В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, слева от него — Возничий, под ним — Телец, а еще ниже и левее — Орион с его яркими звездами — красной Бетельгейзе, голубоватыми Ригелем и Беллятриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта — Кит.
На юго-востоке, слева от Тельца, расположено созвездие Близнецов. Именно из него в середине декабря появится ежегодный звездопад Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков года. Он продлится до 19 декабря с пиком вечером 14 декабря, когда ожидается около 120 метеоров в час до 6 звездной величины в зените. Геминиды встречаются с Землей со скоростью около 35 км/с. Их крупные частицы размером от 1 см, сгорая в атмосфере, оставляют эффектный дымный хвост. Однако лучше всего Геминиды видны из Южного полушария Земли.
Другой декабрьский метеорный поток, Урсиды, виден только в Северном полушарии. Его радиант расположен в созвездии Малой Медведицы (Ursa Minor). Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается около недели. В этом году максимум активности потока придется на самую длинную ночь года, 22 декабря: в это время можно будет увидеть около 10 метеоров в час. Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится Северный полюс. Видимость ночью благоприятная: прибывающая Луна в фазе первой четверти не засвечивает небо.
Следующий за Урсидами звездопад ознаменует конец года: с 28 декабря по 7 января можно наблюдать за Квадрантидами. Они гораздо ярче: в дни максимальной активности (обычно 3−4 января) наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.
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