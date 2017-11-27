В Башкирии найдено изображение верблюда эпохи палеолита
Реставраторы и археологи из Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ проводят исследования в Каповой пещере, известной наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита. Открытые в 1959 году изображения выполнены в основном охрой, иногда — углем. На них представлены рыбы, мамонты, лошади и другие животные или антропоморфные фигуры, а также различные линии. Наиболее древние рисунки были сделаны 36 400 лет назад. Пещера закрыта для туристов, а ученые продолжают здесь свою работу.
На стенах до сих пор осталось множество неидентифицируемых пятен — это частично размытые фигуры и остатки стертых рисунков. Специалисты ведут их расчистку и реставрацию. В ходе экспедиции 2017 года ученым удалось рассмотреть силуэт верблюда на известном с 1970-х годов полихромном панно «Лошади и знаки». Двугорбый верблюд нарисован красной охрой и оконтурен черной линией древесного угля.
На основе уран-ториевого анализа кальцитовых натеков ученые приблизительно установили период его создания: не ранее 37 тысяч лет назад, не позднее 14 тысяч лет назад. В те времена, как и в наши дни, верблюды на Урале не водились. Изображение этого экзотического животного подтверждает теорию о миграциях художников верхнего палеолита на дальние расстояния.
Руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ Владислав Житенев также отмечает сходство изобразительных приемов на каменной картине «Лошади и знаки» с традициями искусства каменного века, возникшими на территории юга современной Франции и севера Испании. Во времена последнего наступления ледников эта часть Европы была одним из «очагов цивилизации», являясь самым густонаселенным районом Земли. При этом верблюды на европейских наскальных рисунках не встречаются, зато их можно увидеть в другой уральской пещере — Игнатьевской, а также в Монголии. Все это позволяет проследить развитие художественных традиций на территории Южного Урала.
Ученые планируют продолжить изучение пещеры в декабре 2017 года, когда уровень влажности в подземных галереях уменьшится.
Узнайте больше о «полотнах» Каповой пещеры.