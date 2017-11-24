На Курилах найдены новые виды морских организмов
В июле и августе 2017 года сотрудники Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН исследовали флору и фауну курильского острова Матуа. Экспедиция состоялась при поддержке «Русского географического общества». Собранный материал еще изучается, но уже к настоящему времени известно об открытии 30 новых для науки видов гидробионтов — организмов, приспособленных к обитанию в водной среде.
Биологи отмечают, что несколько семейств морских беспозвоночных животных в России встречены впервые. Это, в частности, актиния Acricoactis brachyacontis (Симиликлава снежная). Организм был описан в 2016 году всего по четырем экземплярам, обитавшим в прибрежных водах американской части Алеутской гряды. У острова Матуа эти актинии найдены в большом количестве, и это — первая находка представителя данного семейства в водах России.
Открытие гидроида Similiclava nivea относится к 2015 году, но и этот организм тогда был встречен только у побережья Канады. Интересно, что на Камчатке нет ни актинии Acricoactis, ни гидроидов, напоминающих Similiclava. По всей видимости, эти островные виды могут жить только в чистейшей воде вдали от материка.
Также у острова Матуа обнаружен один вид эхиуриды (подкласс морских многощетинковых червей). После открытия этого вида в 1946 году в районе Алеутских островов его больше никто не видел. Таким образом, находка российских ученых на острове Матуа является первой со времени описания вида и первым указанием присутствия в российских водах.
Среди других организмов, обнаруженных в ходе экспедиции — около десятка новых видов актиний, не менее восьми новых видов губок, новые виды среди гидроидов, моллюсков, кораллов и других групп гидробионтов. Открытия были совершены и по результатам изучения наземной фауны: так, среди цветковых растений ученым удалось обнаружить вид, ранее не указанный для Матуа — лапчатка земляниковидная (лат. Potentilla fragiformis).
Матуа — остров средней группы Большой гряды Курильских островов, лежащий в 900 км к востоку от материка. Отсутствие материкового стока — основная причина чистоты воды, и в ней могут существовать редкие виды растений и животных, не встречающиеся в соседних акваториях.
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