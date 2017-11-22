В Египте найдены затонувшие корабли с уникальными артефактами
Верховный совет древностей Египта сообщил об открытиях, сделанных в гавани Александрии и заливе Абу-Кир. В далеком прошлом эта часть дельты Нила была сушей, и здесь располагались крупные портовые города Гераклеон и Канопус (они скрылись под водой к VIII веку нашей эры).
Раскопки в заливе ведутся на протяжении двух десятков лет. Сезон-2017 обогатил науку несколькими ценными находками: на дне располагались три затонувших корабля римского периода, а также ритуальная ладья, которая могла служить для транспортировки статуи бога Осириса во время торжественных процессий.
Среди наиболее важных предметов — высеченная из кристалла голова, изображающая Марка Антония, и три золотые монеты, отчеканенные в правление Октавиана Августа. Раскопки в бухте Абу-Кир продолжатся в следующем году. Область поисков будет расширена: в минувшем сезоне ученые обнаружили деревянную корабельную обшивку и керамические черепки — а это позволяет предполагать, что неподалеку располагается еще один затонувший корабль.
Посмотрите на погребальный сад, найденный в Египте.