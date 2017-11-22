  • Пульс Земли: как смена сезонов меняет облик планеты
    Фото: NASA Goddard
  • Пульс Земли: как смена сезонов меняет облик планеты
    Фото: NASA Goddard
  • Пульс Земли: как смена сезонов меняет облик планеты
    Фото: NASA Goddard
Наука

Пульс Земли: как смена сезонов меняет облик планеты

В 1997 году NASA запустило спутник, чьей задачей было многолетнее изучение фитопланктона в Мировом океане. Объединив эти данные со спутниковой съемкой суши, ученые получили картину жизни Земли за 20-летний период.
Анастасия Баринова
22 ноября 2017 в 14:23

Смена времен года сулит перемены: снег покрывает материки — и спустя несколько месяцев тает, цветущий планктон окрашивает поверхность водоемов в различные цвета; лесные массивы исчезают в пожарах, а на их месте появляются новые деревья; пустыни в сезон дождей покрываются травой; даже Арктика зеленеет — глобальное потепление делает ее все более пригодной для растений.


Для визуализации жизни Земли были использованы данные спутника SeaWiFS, работавшего с 1997 по 2010 годы, в сочетании со съемкой, сделанной со спутников «Терра», «Аква» и «Суоми» за минувшие 20 лет.

Специалисты NASA поясняют, что не просто красочный видеоролик: данные, собранные за 20 лет, дают большой материал для анализа и прогнозов. Это отличная демонстрация того, как различные экосистемы реагируют на перемены погоды.

В частности, фитопланктон является важнейшей частью системы поддержания жизни на Земле. Он не только лежит в основе пищевой цепочки, но и поглощает углекислый газ, преобразуя его в органический углерод. С увеличением температуры Мирового океана меняются области распространения микроводорослей, а также сдвигаются сроки их цветения. На это реагируют морские животные. Кроме того, меняется объем кислорода, поступающий из океана в атмосферу Земли, что, в свою очередь, играет роль в изменении климата.

Посмотрите, как позеленела Арктика.

Тоже интересно

Видео: как дышит наша планета

Обсудить
СМИ2
Спасая черепашку, мужчина не знал, что приютит дикого монстра (видео)
Спасая черепашку, мужчина не знал, что приютит дикого монстра (видео)
Тоже интересно
Интерактивный глобус показывает изменения погоды в режиме онлайн
Интерактивный глобус показывает изменения погоды в режиме онлайн
Партнерский материал
В глэмпинг на Discovery
В глэмпинг на Discovery