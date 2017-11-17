На Командорах найден скелет вымершей морской коровы
Останки вымершей морской коровы Стеллера (лат. Hydrodamalis gigas) нашла научный сотрудник заповедника Марина Шитова во время очередного обследования побережья: несколько ребер торчали прямо из земляного склона. Дождавшись подходящей погоды, представители заповедника организовали экспедицию и осторожно извлекли скелет животного из почвы.
Раскопки заняли 4 часа, потребовав труда 8 человек. Остов был погребен под слоем гальки и песка на глубине около 70 см. Сначала был снят верхний слой грунта, затем кости расчистили от земли и песка — и дали им подсохнуть. После этого все части скелета были сфотографированы, промаркированы и упакованы для последующей сборки. Найденный скелет состоит из 45 позвонков, 27 ребер, левых лопатки, костей плеча и предплечья, нескольких костей запястья. Череп, шейный отдел позвоночника, 1−2 грудных позвонка и ряд других фрагментов отсутствуют. Общая длина скелета составила 5,2 метра. Ученые предполагают, что при жизни млекопитающее достигало как минимум 6 метров.
Стеллерова, или морская корова — истребленное человеком млекопитающее отряда сирен. Животное было открыто в 1741 году экспедицией Витуса Беринга, получив свое основное название в честь натуралиста Георга Стеллера, собравшего о нем информацию. В доисторические времена морская корова могла обитать в нескольких регионах Мирового океана, но к XVIII столетию ее ареал сократился до акватории Командорских островов.
Это животное, достигая 8 метров в длину и веся более 5 тонн, превосходило по размерам всех остальных водных млекопитающих, кроме китообразных. Морская корова вела малоподвижный образ жизни, держась в основном близ берега и, предположительно, не была способна нырять. В результате она была полностью истреблена к 1768 году: люди оценили вкус мяса животного, которое было чрезвычайно легко добыть.
В ряде музеев мира можно увидеть останки морской коровы, но в коллекции Командорского заповедника такого экспоната не было. В визит-центре, который создается на острове Беринга, разместится экспозиция, посвященная природе Командорских островов — и найденный скелет станет одним из его главных экспонатов.
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