  • В Дубае будет построен «марсианский город»
    Фото: Dubai Media Office‏
  • В Дубае будет построен «марсианский город»
    Фото: Dubai Media Office‏
  • В Дубае будет построен «марсианский город»
    Фото: Dubai Media Office‏
Наука

В Дубае будет построен «марсианский город»

В Дубае анонсирован проект необычного города: Mars Scientific City станет симулятором, позволяющим изучать условия жизни на Красной планете.
Анастасия Баринова
17 ноября 2017 в 14:02
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В 2006 году вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум открыл государственный космический центр, носящий его имя (The Mohammed Bin Rashid Space Centre или MBRSC), а спустя 8 лет специалисты центра приступили к работе над программой Emirates Mars Mission.

Планируется, что в 2020 году на Марс будет отправлен беспилотный аппарат, который будет собирать данные об атмосфере. Не исключая, что в перспективе на Марсе высадится и человек, MBRSC приступает к изучению условий жизни на Красной планете. Для этого в пустыне недалеко от Дубая будет создан симулятор Mars Scientific City, в котором поселятся ученые и инженеры.


Стоимость проекта оценивается в 500 млн дирхамов (примерно $136 млн), строительство завершится в 2020 году. Площадь «марсианского города» составит 177 000 м² (для сравнения: площадь московского парка «Зарядье» равна 102 000 м²).

Здания, имеющие форму куполов, будут напечатаны на 3D-принтере. Внутри них будут оборудованы жилые и научные помещения, в том числе лаборатории и оранжереи. Специалисты будут тестировать технологии, производящие продукты питания, воду и энергию. В «городе» также разместят музей, который смогут посетить все желающие.

Поверхностная гравитация Марса на 62% меньше, чем на Земле. Гораздо ниже там и температура воздуха. Кроме того, Красная планета не имеет магнитного поля, достаточного для защиты от вредного ультрафиолетового излучения. Эти факторы учитываются при создании Mars Scientific City: «жители» инновационного космического города» будут вырабатывать принципы выживания в таких условиях. Первый этап экспериментов займет год, а сама миссия носит имя The Mars 2117 Project, то есть программа рассчитана как минимум на сто лет.

Узнайте, готовы ли вы к полету на Марс.

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