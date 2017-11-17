В Дубае будет построен «марсианский город»
В 2006 году вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум открыл государственный космический центр, носящий его имя (The Mohammed Bin Rashid Space Centre или MBRSC), а спустя 8 лет специалисты центра приступили к работе над программой Emirates Mars Mission.
Планируется, что в 2020 году на Марс будет отправлен беспилотный аппарат, который будет собирать данные об атмосфере. Не исключая, что в перспективе на Марсе высадится и человек, MBRSC приступает к изучению условий жизни на Красной планете. Для этого в пустыне недалеко от Дубая будет создан симулятор Mars Scientific City, в котором поселятся ученые и инженеры.
Стоимость проекта оценивается в 500 млн дирхамов (примерно $136 млн), строительство завершится в 2020 году. Площадь «марсианского города» составит 177 000 м² (для сравнения: площадь московского парка «Зарядье» равна 102 000 м²).
Здания, имеющие форму куполов, будут напечатаны на 3D-принтере. Внутри них будут оборудованы жилые и научные помещения, в том числе лаборатории и оранжереи. Специалисты будут тестировать технологии, производящие продукты питания, воду и энергию. В «городе» также разместят музей, который смогут посетить все желающие.
Поверхностная гравитация Марса на 62% меньше, чем на Земле. Гораздо ниже там и температура воздуха. Кроме того, Красная планета не имеет магнитного поля, достаточного для защиты от вредного ультрафиолетового излучения. Эти факторы учитываются при создании Mars Scientific City: «жители» инновационного космического города» будут вырабатывать принципы выживания в таких условиях. Первый этап экспериментов займет год, а сама миссия носит имя The Mars 2117 Project, то есть программа рассчитана как минимум на сто лет.
Узнайте, готовы ли вы к полету на Марс.