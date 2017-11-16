На дне турецкого озера найдена древняя крепость
Подводные исследования на востоке Турции вели ученые из университета Van Yüzüncü Yil. Соленое озеро Ван — четвертое по величине непересыхающее бессточное озеро в мире и самое крупное в стране. Первые следы пребывания человека в этом районе известны еще со времен палеолита, а с XI по VI вв. до н.э. в его окрестностях располагалось древнее могущественное государство Урарту, притом столица, город Тушпа, находилась именно на берегу водоема.
В наши дни живописные пейзажи ярко-синего озера Ван привлекают туристов, но несмотря на свою древнюю историю, оно не рассматривалось специалистами как важное для археологии место. Многие коллеги, узнав о предстоящих научных погружениях, отнеслись к идее скептически. Но они оказались неправы: экспедиция дала интересные результаты.
На глубине более 10 метров ученые нашли сооружение площадью около квадратного километра с высотой стен до 4 метров. Здесь же была обнаружена каменная скульптура льва. Крепость, построенная во времена государства Уратру, оказалась затопленной из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров.
Узнайте историю подводной археологии.