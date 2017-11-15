Российские ученые нашли в Египте мумию с золоченой маской
Оазис Эль-Файюм, или Фаюмский — одно из наиболее интересных мест в Египте с научной точки зрения. Палеонтологи находят здесь множество останков эоценовых и олигоценовых животных: от слонов и китов — до приматов, летучих мышей и грызунов, а археологи обнаружили немало мумий и хорошо сохранившихся артефактов.
Российские ученые из Центра египтологических исследований РАН (ЦЕИ РАН) в течение семи лет ведут раскопки на археологическом участке Дейр эль-Банат в Фаюме. В экспедиции участвуют египтологи, антропологи, реставраторы, папирологии и керамисты. Самым ярким итогом нынешнегого сезона стало открытие деревянного саркофага, в котором находилась мумия с позолоченной картонажной маской.
Захоронение не было разграблено, как это случалось со многими подобными местами в Египте; несмотря на то, что саркофаг пострадал от времени, мумия сохранилась очень хорошо. Она была завернута в льняные полотна, а голову прикрывала маска, выполненная в технике листового золочения.
Пластины с изображением богини Исиды с распростертыми крыльями и сыновей бога неба Гора закреплены бинтами. Находка относится к греко-римскому периоду (332 год до нашей эры — 395 год нашей эры). Исследование мумии, как и раскопки в Фаюмском оазисе, будут продолжены. Узнайте о других открытиях из истории Древнего Египта.