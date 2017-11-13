Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад
В 1704 году была арестована некая Лилиас Эди из деревни Торриберн в Шотландии. Ее обвиняли в колдовстве, а также общении с нечистой силой. В тюрьме ее подвергали пыткам, а затем ей предстояла казнь на костре.
Женщина не стала дожидаться неминуемой смерти и покончила с собой в тюрьме. Ее похоронили неподалеку от родных мест в прибрежной полосе, которая затопляется во время приливов. Для того, чтобы «дьявол не воскресил колдунью», могилу накрыли огромной каменной плитой. Однако в начале XIX века останки откопали. Череп был передан музею Сент-Эндрюсского университета, где он был сфотографирован с нескольких ракурсов (а затем бесследно исчез).
Фотографии хранились в Национальном музее Шотландии, а много лет спустя специалисты университета Данди решили воссоздать внешность погибшей. Тот факт, что она умерла, так и не попав на костер, дал уникальный шанс провести подобную работу; останки остальных шотландских «ведьм» сильно повреждены огнем. Используя компьютерное моделирование, специалисты смогли узнать, как выглядела Лилиас. На момент гибели ей было около 60 лет.
Ученые не сомневаются, что Лилиас просто стала жертвой обстоятельств и слухов. Но даже на суде она проявила благородство: согласно сохранившимся записям, ее спрашивали о «сообщниках», но она не назвала ни одного имени, не известного судьям ранее, хотя могла бы подобным образом отомстить соседям и знакомым, оклеветавшим ее, или же получить шанс на спасение.