В Якутии нашли мумию пещерного львенка
Один из жителей Абыйского района Якутии нашел на берегу реки Тирехтях останки детеныша пещерного льва (лат. Panthera leo spelaea). Эти древние представители кошачьих, вымершие около 10 000 лет назад, населяли Европу и Сибирь в эпоху плейстоцена. Ранее в этом же районе были обнаружены мумии двух других львят, получивших имена Уян и Дина. Ученые, в чье распоряжении поступила новая находка, говорят о том, что это лучший образец из числа имеющихся на сегодняшний день.
Точный возраст остатков не установлен; разброс составляет 20 000 — 50 000 лет. Малыш жил приблизительно в одно время с Уяном и Диной: предварительная датировка их мумий давала 12 000 лет, но позднее ученые увеличили этот период до 55 000 лет.
Длина тела найденного недавно детеныша составляет около 45 см, вес — около 4 кг, пол пока неизвестен. Он погиб в возрасте от полутора до двух месяцев (Уян и Дина прожили не более трех недель). Вечная мерзлота идеально законсервировала остатки. На теле не найдено никаких травм, и причина смерти животного не установлена. Дальнейшие работы по изучению находки продолжаются; они могут занять от 3 до 5 лет.
Руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Протопопов пояснил, что на первом этапе ученые определят возраст остатков и пол львенка. Затем будет изучена ДНК на предмет сохранности для возможного клонирования вымершего вида животных.
Клонирование на основе ДНК Уяна и Дины оказалось невозможным. Узнайте о других находках в Якутии.